Могут ли на самом деле навредить слуху наушники

Могут ли на самом деле навредить слуху наушникиИ как они вообще влияют на организм
Практически каждый сегодня ежедневно пользуется наушниками. Но насколько они вредны для слуха и как они могут повлиять на здоровье в целом?
Фото: Helping Me Hear
При регулярном использовании наушников важно знать об их плюсах и минусах.
Из положительных аспектов наушников выделяют улучшение качества звука (к тому же наушники воспроизводят низкочастотные сигналы), изоляция от внешнего шума (как вас от кого-то, так и других от вас).
Среди отрицательных последствий выделяют снижение слуха (при регулярном прослушивании музыки на высокой и средней громкости), а также риск для здоровья ушей (при длительном использовании наушников в ушах может возникнуть дискомфорт, они могут начать болеть, в них могут появиться мозоли).
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