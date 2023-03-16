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18:41, 16 марта 2023
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Могут ли на самом деле навредить слуху наушники

И как они вообще влияют на организм

Практически каждый сегодня ежедневно пользуется наушниками. Но насколько они вредны для слуха и как они могут повлиять на здоровье в целом?

Могут ли на самом деле навредить слуху наушники

Фото: Helping Me Hear

При регулярном использовании наушников важно знать об их плюсах и минусах.

Из положительных аспектов наушников выделяют улучшение качества звука (к тому же наушники воспроизводят низкочастотные сигналы), изоляция от внешнего шума (как вас от кого-то, так и других от вас).

Могут ли на самом деле навредить слуху наушники

iXBT.com

Среди отрицательных последствий выделяют снижение слуха (при регулярном прослушивании музыки на высокой и средней громкости), а также риск для здоровья ушей (при длительном использовании наушников в ушах может возникнуть дискомфорт, они могут начать болеть, в них могут появиться мозоли).

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