Могут ли на самом деле навредить слуху наушники

Среди отрицательных последствий выделяют снижение слуха (при регулярном прослушивании музыки на высокой и средней громкости), а также риск для здоровья ушей (при длительном использовании наушников в ушах может возникнуть дискомфорт, они могут начать болеть, в них могут появиться мозоли).

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