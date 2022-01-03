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Насколько крутые колонки способен раскрыть по звуку современный смартфон

Проверили на YouTube-канале Michael Borzenkov
Ведущий YouTube-канала Михаил Борзенков протестировал восемь моделей колонок. Через них можно наслаждаться любимыми песнями с телефона.
Насколько крутые колонки способен раскрыть по звуку современный смартфон

В подборку эксперта вошли восемь устройств. Среди них - известные и не очень фирмы-производители. Также ведущий заметил, что все представленные модели стоят от 45 тысяч рублей, что эти колонки представляют собой полноценную аудиосистему и что также в список вошло сочетание ресивера с собственно колонками.

  1. Denon RCD-N10 и Canton GLE 30. Первый - это и усилитель, и CD-плеер, и приёмник, и стример цифрового сигнала. Сам по себе он представляет собой стереоресивер. Соединяются с ним колонки при помощи проводов. Эта сборка является «Hi-Fi на минималках», как отметил ведущий. Есть возможность воспроизводить всё с телефона, есть мобильное приложение. По звуку девайс оказывается лучше остальных в данном списке.
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  1. Naim Mu-So Wood Edition. В плане дизайна и эргономики это очень привлекательная модель. Портов для подключения здесь также множество, в том числе HDMI. Вообще устройство представляет собой две трёхполосные полноценные колонки. Это самый дорогой из представленных девайс: его стоимость - 150 тысяч рублей. Это самый крутой вариант из упомянутых в виде моноблока.
Насколько крутые колонки способен раскрыть по звуку современный смартфон
  1. KEF LSX. Это устройство «всё-в-одном». Беспроводные колонки, которые по функциональности близки ко всем остальным из списка. Именно две колонки позволяют создать стереопанораму звука. Разъёмов для подключения здесь много, есть также мобильное приложение.
Насколько крутые колонки способен раскрыть по звуку современный смартфон
  1. Ruark Audio R5. Это компромиссный по размерам девайс, который можно поставить на тумбочку в комнате. Здесь есть множество функций, но при этом нет AirPlay. Есть возможность подключить смартфон к нему через Bluetooth, а также для управления устройством разработано приложение. Кроме того, при желании можно подключить к нему и виниловые проигрыватели. Звук у колонки, по словам ведущего, на удивление хорош.
Насколько крутые колонки способен раскрыть по звуку современный смартфон
  1. B&W Zeppelin. Это идеальная колонка для телефона, если нужно подключаться и воспроизводить всё беспроводным способом. Есть для устройства и специальное приложение. Также отличается модель нетипичным дизайном. Звуковая составляющая здесь не идеальная, однако с учётом размеров, дизайна, возможности беспроводного подключения это максимум того, что в этом случае вообще возможно сделать.
Насколько крутые колонки способен раскрыть по звуку современный смартфон
  1. Klipsch The Three II. Минималистичное устройство. Изначально предназначалось для работы с аналоговым звуком, с проигрывателем винила (внутри установлен фонокорректор). Подключаться к смартфону эта колонка может через Bluetooth. И по дизайну, и по звуку эксперт оценил её высоко. Слышен весь диапазон, есть басы.
Насколько крутые колонки способен раскрыть по звуку современный смартфон
  1. Loewe Klang S1. Это немного странное устройство. Во-первых, оно представляет собой радио, и это его основная функция. Есть также у устройства USB-порт, в который можно воткнуть флешку с музыкой. Кроме того, конструкция сделана у колонки из алюминия, все кнопки - металлические, есть подсветка. Управлять девайсом можно через Bluetooth или через специальное приложение. Басов у него практически нет, однако середина и верхи проработаны хорошо.
Насколько крутые колонки способен раскрыть по звуку современный смартфон
  1. iFi Audio Aurora. Мощная конструкция, изготовленная из бамбука и металла. Дизайн тоже довольно необычный. Внутри находятся усилители, есть множество портов для подключения оборудования, есть Bluetooth и множество других функций. Есть возможность даже вставить SD-карту. Внутри установлена также электронная лампа, которая делает звук отличным. Правда, играет всё довольно громко и, как отмечает специалист, «жирно».
Насколько крутые колонки способен раскрыть по звуку современный смартфон
Источник: Michael Borzenkov
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