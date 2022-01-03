Насколько крутые колонки способен раскрыть по звуку современный смартфон

В подборку эксперта вошли восемь устройств. Среди них - известные и не очень фирмы-производители. Также ведущий заметил, что все представленные модели стоят от 45 тысяч рублей, что эти колонки представляют собой полноценную аудиосистему и что также в список вошло сочетание ресивера с собственно колонками.

Denon RCD-N10 и Canton GLE 30. Первый - это и усилитель, и CD-плеер, и приёмник, и стример цифрового сигнала. Сам по себе он представляет собой стереоресивер. Соединяются с ним колонки при помощи проводов. Эта сборка является «Hi-Fi на минималках», как отметил ведущий. Есть возможность воспроизводить всё с телефона, есть мобильное приложение. По звуку девайс оказывается лучше остальных в данном списке.