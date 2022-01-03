Насколько крутые колонки способен раскрыть по звуку современный смартфон

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Насколько крутые колонки способен раскрыть по звуку современный смартфонПроверили на YouTube-канале Michael Borzenkov
Ведущий YouTube-канала Михаил Борзенков протестировал восемь моделей колонок. Через них можно наслаждаться любимыми песнями с телефона.
В подборку эксперта вошли восемь устройств. Среди них - известные и не очень фирмы-производители. Также ведущий заметил, что все представленные модели стоят от 45 тысяч рублей, что эти колонки представляют собой полноценную аудиосистему и что также в список вошло сочетание ресивера с собственно колонками.
- Denon RCD-N10 и Canton GLE 30. Первый - это и усилитель, и CD-плеер, и приёмник, и стример цифрового сигнала. Сам по себе он представляет собой стереоресивер. Соединяются с ним колонки при помощи проводов. Эта сборка является «Hi-Fi на минималках», как отметил ведущий. Есть возможность воспроизводить всё с телефона, есть мобильное приложение. По звуку девайс оказывается лучше остальных в данном списке.
- Naim Mu-So Wood Edition. В плане дизайна и эргономики это очень привлекательная модель. Портов для подключения здесь также множество, в том числе HDMI. Вообще устройство представляет собой две трёхполосные полноценные колонки. Это самый дорогой из представленных девайс: его стоимость - 150 тысяч рублей. Это самый крутой вариант из упомянутых в виде моноблока.
- KEF LSX. Это устройство «всё-в-одном». Беспроводные колонки, которые по функциональности близки ко всем остальным из списка. Именно две колонки позволяют создать стереопанораму звука. Разъёмов для подключения здесь много, есть также мобильное приложение.
- Ruark Audio R5. Это компромиссный по размерам девайс, который можно поставить на тумбочку в комнате. Здесь есть множество функций, но при этом нет AirPlay. Есть возможность подключить смартфон к нему через Bluetooth, а также для управления устройством разработано приложение. Кроме того, при желании можно подключить к нему и виниловые проигрыватели. Звук у колонки, по словам ведущего, на удивление хорош.
- B&W Zeppelin. Это идеальная колонка для телефона, если нужно подключаться и воспроизводить всё беспроводным способом. Есть для устройства и специальное приложение. Также отличается модель нетипичным дизайном. Звуковая составляющая здесь не идеальная, однако с учётом размеров, дизайна, возможности беспроводного подключения это максимум того, что в этом случае вообще возможно сделать.
- Klipsch The Three II. Минималистичное устройство. Изначально предназначалось для работы с аналоговым звуком, с проигрывателем винила (внутри установлен фонокорректор). Подключаться к смартфону эта колонка может через Bluetooth. И по дизайну, и по звуку эксперт оценил её высоко. Слышен весь диапазон, есть басы.
- Loewe Klang S1. Это немного странное устройство. Во-первых, оно представляет собой радио, и это его основная функция. Есть также у устройства USB-порт, в который можно воткнуть флешку с музыкой. Кроме того, конструкция сделана у колонки из алюминия, все кнопки - металлические, есть подсветка. Управлять девайсом можно через Bluetooth или через специальное приложение. Басов у него практически нет, однако середина и верхи проработаны хорошо.
- iFi Audio Aurora. Мощная конструкция, изготовленная из бамбука и металла. Дизайн тоже довольно необычный. Внутри находятся усилители, есть множество портов для подключения оборудования, есть Bluetooth и множество других функций. Есть возможность даже вставить SD-карту. Внутри установлена также электронная лампа, которая делает звук отличным. Правда, играет всё довольно громко и, как отмечает специалист, «жирно».
Источник: Michael Borzenkov