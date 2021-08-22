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Названы 13 лучших дронов для съёмки фото и видео

Они помогут упростить процесс
Портал dpreview.com опубликовал топ устройств для аэрофото- и видеосъёмки 2021 года.
Названы 13 лучших дронов для съёмки фото и видео
  1. DJI Air 2S. Один из тех, что рекомендуют авторы статьи. Это дрон среднего уровня. Из его плюсов выделяется качество видео, съёмка роликов в 5.4K / 30p с 10-битным D-Log и HLG, а также улучшенная производительность. Недостатков тоже три: сложность съёмки при сильном ветре, ограничение в 1080p в некоторых режимах, объектив с фиксированной диафрагмой.
  1. DJI Mini 2. Идеален для поездок. Это второй дрон, который советуют приобрести авторы. Он обладает камерой 4К с зумом, фиксирует необработанные снимки, оснащён технологией передачи OcuSync 2.0. При этом он не может огибать препятствия и его корпус иногда дёргается.
  1. Autel EVO II. Этот квадрокоптер имеет модульную систему камер, способен снимать видео 8K / 25p или 6K / 30p, здесь нет геофенсинга. Также для начала полёта не требуется аккаунт. Но вот панорамный режим или хорошо проработанный пульт изготовитель предложить пользователю устройства уже не может.
  1. DJI FPV Drone. Здесь есть система FPV (можно наблюдать за происходящим от первого лица), GPS, возможность экстренного торможения, режимы на выбор: для новичков и для профессионалов. Но дрон довольно шумный и починить его при поломке можно лишь в сервисных центрах.
  1. DJI Mavic 2 Pro. При съёмке вы получите отличное качество изображения, 10-битную гамму DLog-M для видео, а также поддержку двух специальных контроллеров. Однако снимать видео в 4К при 60 кадрах здесь нельзя, а при съёмке в этом формате наилучшее качество - при обрезании области сенсора. Стоимость дополнительных батарей для дрона тоже довольно высокая.
  1. DJI Mavic 2 Zoom. Это первый дрон компании с оптическим 2-кратным зум-объективом. Также из плюсов здесь эксперты выделяют наличие режима сверхвысокого разрешения и встроенный режим масштабирования. При этом у устройства нет S-Log для цветокоррекции изображения, дорогие аккумуляторы.
Названы 13 лучших дронов для съёмки фото и видео
  1. DJI Mavic Air 2. Это очень компактный, недорогой и при этом качественный дрон. Позволяет записывать видео в 4K при 60 кадрах. Но есть у него и недостатки: например, для гиперлапсов 8К необходим мощный компьютер, а если вверху ему встретится препятствие, то обойти он его не сможет.
  1. DJI Mavic Mini. Маленькое и лёгкое устройство. С его управлением разберутся даже совсем новички. Но при этом он не может огибать препятствия, при сильном ветре работает не особо хорошо и с его помощью нельзя делать фото в формате Raw.
  1. DJI Phantom 4 Pro V2.0. Даст возможность снимать видео в отличном качестве, причём даже при сильном ветре. Также есть система передачи видео OcuSync. Из недостатков - дорогие батареи, крупные габариты и поддержка в D-Log только 8-битного цвета. Авторы утверждают, что этой моделью пользуются многие профессионалы.
  1. FIMI X8 Mini. У модели длительное время автономной работы - 31 минута, а также есть функция захвата необработанного изображения. Вместе с тем препятствия он не обходит, а датчик изображения у него небольшой.
  1. FIMI X8SE 2020. Дрон выделяется длительностью автономной работы (35 минут), поддержкой пультом управления небольшого планшета или смартфона и хорошим ассортиментом. Но также у него из недостатков маленькая матрица камеры (1/2,6 дюйма), отсутствуют датчики препятствий.
  1. Parrot Anafi. Отличается устройство возможностью вертикального наклона камеры на 180 градусов, функцией масштабирования Dolly и 2,8-кратный зумом для съёмки видео при 1080p. Но даже при слабом ветре им становится сложнее управлять, а за дополнительные интеллектуальные режимы съёмки придётся платить.
  1. Skydio 2. Здесь отлично работает функция отслеживания объекта, есть возможность снять видео в 4К при 60 кадрах. Также дрон автоматически выявляет и обходит препятствия, которые встречаются на его пути. Но вот в поездки его не возьмёшь из-за большого размера, а контроллер и маяк надо докупать самому.