Названы 13 лучших дронов для съёмки фото и видео

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Названы 13 лучших дронов для съёмки фото и видеоОни помогут упростить процесс
Портал dpreview.com опубликовал топ устройств для аэрофото- и видеосъёмки 2021 года.
- DJI Air 2S. Один из тех, что рекомендуют авторы статьи. Это дрон среднего уровня. Из его плюсов выделяется качество видео, съёмка роликов в 5.4K / 30p с 10-битным D-Log и HLG, а также улучшенная производительность. Недостатков тоже три: сложность съёмки при сильном ветре, ограничение в 1080p в некоторых режимах, объектив с фиксированной диафрагмой.
- DJI Mini 2. Идеален для поездок. Это второй дрон, который советуют приобрести авторы. Он обладает камерой 4К с зумом, фиксирует необработанные снимки, оснащён технологией передачи OcuSync 2.0. При этом он не может огибать препятствия и его корпус иногда дёргается.
- Autel EVO II. Этот квадрокоптер имеет модульную систему камер, способен снимать видео 8K / 25p или 6K / 30p, здесь нет геофенсинга. Также для начала полёта не требуется аккаунт. Но вот панорамный режим или хорошо проработанный пульт изготовитель предложить пользователю устройства уже не может.
- DJI FPV Drone. Здесь есть система FPV (можно наблюдать за происходящим от первого лица), GPS, возможность экстренного торможения, режимы на выбор: для новичков и для профессионалов. Но дрон довольно шумный и починить его при поломке можно лишь в сервисных центрах.
- DJI Mavic 2 Pro. При съёмке вы получите отличное качество изображения, 10-битную гамму DLog-M для видео, а также поддержку двух специальных контроллеров. Однако снимать видео в 4К при 60 кадрах здесь нельзя, а при съёмке в этом формате наилучшее качество - при обрезании области сенсора. Стоимость дополнительных батарей для дрона тоже довольно высокая.
- DJI Mavic 2 Zoom. Это первый дрон компании с оптическим 2-кратным зум-объективом. Также из плюсов здесь эксперты выделяют наличие режима сверхвысокого разрешения и встроенный режим масштабирования. При этом у устройства нет S-Log для цветокоррекции изображения, дорогие аккумуляторы.
- DJI Mavic Air 2. Это очень компактный, недорогой и при этом качественный дрон. Позволяет записывать видео в 4K при 60 кадрах. Но есть у него и недостатки: например, для гиперлапсов 8К необходим мощный компьютер, а если вверху ему встретится препятствие, то обойти он его не сможет.
- DJI Mavic Mini. Маленькое и лёгкое устройство. С его управлением разберутся даже совсем новички. Но при этом он не может огибать препятствия, при сильном ветре работает не особо хорошо и с его помощью нельзя делать фото в формате Raw.
- DJI Phantom 4 Pro V2.0. Даст возможность снимать видео в отличном качестве, причём даже при сильном ветре. Также есть система передачи видео OcuSync. Из недостатков - дорогие батареи, крупные габариты и поддержка в D-Log только 8-битного цвета. Авторы утверждают, что этой моделью пользуются многие профессионалы.
- FIMI X8 Mini. У модели длительное время автономной работы - 31 минута, а также есть функция захвата необработанного изображения. Вместе с тем препятствия он не обходит, а датчик изображения у него небольшой.
- FIMI X8SE 2020. Дрон выделяется длительностью автономной работы (35 минут), поддержкой пультом управления небольшого планшета или смартфона и хорошим ассортиментом. Но также у него из недостатков маленькая матрица камеры (1/2,6 дюйма), отсутствуют датчики препятствий.
- Parrot Anafi. Отличается устройство возможностью вертикального наклона камеры на 180 градусов, функцией масштабирования Dolly и 2,8-кратный зумом для съёмки видео при 1080p. Но даже при слабом ветре им становится сложнее управлять, а за дополнительные интеллектуальные режимы съёмки придётся платить.
- Skydio 2. Здесь отлично работает функция отслеживания объекта, есть возможность снять видео в 4К при 60 кадрах. Также дрон автоматически выявляет и обходит препятствия, которые встречаются на его пути. Но вот в поездки его не возьмёшь из-за большого размера, а контроллер и маяк надо докупать самому.