Названы 7 новшеств будущих наушников AirPods Pro 3

Названы 7 новшеств будущих наушников AirPods Pro 3И это не только чип
Новый корпус. По версии Марка Гурмана, Apple собирается переделать корпус у AirPods 3 Pro. То же самое, кстати, компания сделала и с AirPods 4.
Мониторинг сердечного ритма. Новая функция, которая появится в AirPods 3 Pro. У вас больше не будет необходимости носить Apple Watch.
Оптимизация для функции слухового аппарата. В отличие от предыдущей версии новая будет создана специально для того, чтобы пользоваться ей как слуховым аппаратом.
Более быстрый чип обработки звука. Вероятно, это будет H3. Вы также сможете быстрее подключаться к iPhone и переключаться на другие устройства.
Улучшенная работа активного шумоподавления. Также в AirPods 3 Pro станет лучше функционировать режим прозрачности.
Улучшение посадки наушников. По словам Марка Гурмана, и сам кейс, и наушники получат новый дизайн.
Гораздо более качественный звук. У AirPods 3 Pro появятся новые динамики. Есть вероятность также, что Apple реализует беспроводную передачу звука без потерь с помощью чипа H3.