Названы 7 новшеств будущих наушников AirPods Pro 3

Новый корпус. По версии Марка Гурмана, Apple собирается переделать корпус у AirPods 3 Pro. То же самое, кстати, компания сделала и с AirPods 4.

Мониторинг сердечного ритма. Новая функция, которая появится в AirPods 3 Pro. У вас больше не будет необходимости носить Apple Watch.

Оптимизация для функции слухового аппарата. В отличие от предыдущей версии новая будет создана специально для того, чтобы пользоваться ей как слуховым аппаратом.

Более быстрый чип обработки звука. Вероятно, это будет H3. Вы также сможете быстрее подключаться к iPhone и переключаться на другие устройства.