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Опубликовано 02 января 2025, 18:00
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Названы 7 новшеств будущих наушников AirPods Pro 3

И это не только чип
Эксперт YouTube-канала Max Tech рассказал, как именно обновятся AirPods Pro 3.
Названы 7 новшеств будущих наушников AirPods Pro 3
© www.bliese.my

Новый корпус. По версии Марка Гурмана, Apple собирается переделать корпус у AirPods 3 Pro. То же самое, кстати, компания сделала и с AirPods 4.

Мониторинг сердечного ритма. Новая функция, которая появится в AirPods 3 Pro. У вас больше не будет необходимости носить Apple Watch.

Оптимизация для функции слухового аппарата. В отличие от предыдущей версии новая будет создана специально для того, чтобы пользоваться ей как слуховым аппаратом.

Более быстрый чип обработки звука. Вероятно, это будет H3. Вы также сможете быстрее подключаться к iPhone и переключаться на другие устройства.

Названы 7 новшеств будущих наушников AirPods Pro 3
© Max Tech

Улучшенная работа активного шумоподавления. Также в AirPods 3 Pro станет лучше функционировать режим прозрачности.

Улучшение посадки наушников. По словам Марка Гурмана, и сам кейс, и наушники получат новый дизайн.

Гораздо более качественный звук. У AirPods 3 Pro появятся новые динамики. Есть вероятность также, что Apple реализует беспроводную передачу звука без потерь с помощью чипа H3.

Источник:Max Tech
Автор:Валерия Филимонова
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