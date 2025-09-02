Названы 7 новшеств грядущих AirPods Pro 3

Совершенно новый кейс. Кнопка для сопряжения будет только одна, а свет во время зарядки наушников будет проходить сквозь кейс, как и в случае с AirPods 4. Кроме того, по слухам, бокс для AirPods 3 Pro станет в целом меньше.

Новый чип H3. Он увеличит скорость работы наушников, уменьшит задержку, улучшит режим прозрачности, распознавание разговоров, сделать Siri надёжнее и т. п. Также появятся новые функции. Например, живой перевод.

Улучшенное активное шумоподавление. Вероятнее всего, Apple обновит и микрофоны. Получит обновление и режим прозрачности.

Определение температуры. Благодаря этой функции AirPods предупредят вас, когда у вас начнёт подниматься температура или когда у вас будет риск получить тепловой удар.