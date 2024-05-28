Названы 8 лучших моделей наушников для игровых ПК

Edifier G2 II. Качество работы микрофона хорошее, только немного не хватает высоких частот. Для влогов и стримов не подойдёт. При этом шумоподавление у наушников отличное.

Edifier G50. Звук лучше, чем у Edifier G2 II, но шумоподавление хуже.

Fifine H6. Микрофон у них работает отлично, эту гарнитуру можно без проблем использовать для влогов, стримов. Правда, качество работы шумоподавления спорное: всё равно остаётся посторонний звук.

Razer Kraken X Lite. Микрофон работает хорошо, но выдаёт слишком много басов. Работа шумоподавления — посредственная.