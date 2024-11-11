Названы лучшие Bluetooth-наушники до 10 тысяч рублей на ноябрь 2024 г.

Huawei FreeBuds Pro 3. Звучание у этой модели качественное. Запас громкости средний, звучание чистое, динамичное и сбалансированное. Из минусов наушников: старая версия Bluetooth, проблемы с микрофоном и иногда со звучанием. На сегодня этой самый оптимальный выбор при бюджете 10 тысяч рублей.

OnePlus Buds Pro 3. Запас громкости у них отличный. Они в меру громкие. Вы получите мощный бас, приятные и выразительные верхние частоты, очень качественный вокал. Также здесь великолепно проработана середина, широкая сцена, хорошая работа с инструменталом. По сравнению с предшественником у этой модели ощущается проработка по звучанию. Из минусов - дешёвый внешний вид у бокса, отсутствие полноценного кастомного эквалайзера, дискомфорт при длительном прослушивании музыки, не очень хорошая работа функции прозрачности.

Anker Soundcore Liberty 4 NC. В стоке громкости этих наушников вам будет достаточно. Бас у них глубокий и плотный, середина проработана хорошо, высокие частоты звучат чисто. Каши из частот нет, звучание хорошо сбалансировано, пространственное звучание чувствуется. Эта модель подойдёт не только для современной музыки, но и для чего-то типа рока, металла. Также вы можете пользоваться хорошо настроенными предустановками кастомного эквалайзера. Из минусов - дизайн бокса, отсутствие индикатора заряда в процентах, невозможность использовать игровой режим с кодеком LDAC. Anker Soundcore Liberty 4 NC - топовые наушники с приятным звучанием. Но по сравнению с предшественником у них особых изменений нет.

Huawei FreeBuds 6i. По сравнению с предыдущей версией у этой низкие частоты стали мощнее, объёмнее. Запас громкости хороший, вам должно хватит и 65% при прослушивании музыки. Отлично проработана середина, высокие частоты звучат отчётливо, нет лёгкой каши в звучании на максимальной громкости. Сцена широкая, звучание хорошо сбалансированное и детальное, инструментал слышно, вокал тоже звучит хорошо. Среди минусов этой модели - отсутствие ползунка регулировки силы активного шумодава, нет беспроводной зарядки, нет упрощённого кастомного эквалайзера, не очень качественный материалы за такую цену. Если у вас сейчас FreeBuds 5i, то переходить с них на 6i нет смысла, хотя новинка имеет тоже отличные звучание и функциональность.

Samsung Galaxy Buds 3. Лучший звук в них вы получите только через кодек SSC вместе со смартфоном Samsung. Звучание хорошо сбалансировано, довольно объёмное, запас громкости большой. Середина у наушников имеет качественную проработку, высокие частоты звучат хорошо. Из минусов - нет полноценного мультипоинта, слегка завышенный ценник, отсутствие кодека высокого качества, кроме SSC. Также функция пространственного звучания с отслеживанием головы, как и перевод в реальном времени, работает только при подключении к смартфону Samsung. Среди плюсов можно назвать стабильность работы, хорошую автономность, звучание, отлично реализованное управление, дизайн, качество материалов.