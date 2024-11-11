Названы лучшие Bluetooth-наушники до 10 тысяч рублей на ноябрь 2024 г.Берите их на распродажах уже сейчас
Huawei FreeBuds Pro 3. Звучание у этой модели качественное. Запас громкости средний, звучание чистое, динамичное и сбалансированное. Из минусов наушников: старая версия Bluetooth, проблемы с микрофоном и иногда со звучанием. На сегодня этой самый оптимальный выбор при бюджете 10 тысяч рублей.
OnePlus Buds Pro 3. Запас громкости у них отличный. Они в меру громкие. Вы получите мощный бас, приятные и выразительные верхние частоты, очень качественный вокал. Также здесь великолепно проработана середина, широкая сцена, хорошая работа с инструменталом. По сравнению с предшественником у этой модели ощущается проработка по звучанию. Из минусов - дешёвый внешний вид у бокса, отсутствие полноценного кастомного эквалайзера, дискомфорт при длительном прослушивании музыки, не очень хорошая работа функции прозрачности.
Anker Soundcore Liberty 4 NC. В стоке громкости этих наушников вам будет достаточно. Бас у них глубокий и плотный, середина проработана хорошо, высокие частоты звучат чисто. Каши из частот нет, звучание хорошо сбалансировано, пространственное звучание чувствуется. Эта модель подойдёт не только для современной музыки, но и для чего-то типа рока, металла. Также вы можете пользоваться хорошо настроенными предустановками кастомного эквалайзера. Из минусов - дизайн бокса, отсутствие индикатора заряда в процентах, невозможность использовать игровой режим с кодеком LDAC. Anker Soundcore Liberty 4 NC - топовые наушники с приятным звучанием. Но по сравнению с предшественником у них особых изменений нет.
Huawei FreeBuds 6i. По сравнению с предыдущей версией у этой низкие частоты стали мощнее, объёмнее. Запас громкости хороший, вам должно хватит и 65% при прослушивании музыки. Отлично проработана середина, высокие частоты звучат отчётливо, нет лёгкой каши в звучании на максимальной громкости. Сцена широкая, звучание хорошо сбалансированное и детальное, инструментал слышно, вокал тоже звучит хорошо. Среди минусов этой модели - отсутствие ползунка регулировки силы активного шумодава, нет беспроводной зарядки, нет упрощённого кастомного эквалайзера, не очень качественный материалы за такую цену. Если у вас сейчас FreeBuds 5i, то переходить с них на 6i нет смысла, хотя новинка имеет тоже отличные звучание и функциональность.
Samsung Galaxy Buds 3. Лучший звук в них вы получите только через кодек SSC вместе со смартфоном Samsung. Звучание хорошо сбалансировано, довольно объёмное, запас громкости большой. Середина у наушников имеет качественную проработку, высокие частоты звучат хорошо. Из минусов - нет полноценного мультипоинта, слегка завышенный ценник, отсутствие кодека высокого качества, кроме SSC. Также функция пространственного звучания с отслеживанием головы, как и перевод в реальном времени, работает только при подключении к смартфону Samsung. Среди плюсов можно назвать стабильность работы, хорошую автономность, звучание, отлично реализованное управление, дизайн, качество материалов.
Redmi Buds 5 Pro. Наушники довольно громкие. Бас у них плотный, глубокий и качественный, середина хорошо проработана, высокие частоты звучат приятно и отчётливо. Каши из частот при этом нет. Звук обладает хорошим балансом, довольно широкой сценой. Из минусов: учитывайте, что кодек этих наушников (LHDC) может быть недоступен на смартфонах с глобальной прошивкой, нет беспроводной зарядки у бокса, нет предустановленных и кастомного эквалайзера. В целом это достойный вариант, плюсов у него больше, чем минусов.
Realme Buds Air 6 Pro. Звучание у них достойное, но не подходит для рока или металла. Из минусов можно назвать то, что режим активного шумоподавление не работает с одним наушником, в некоторых режимах ANC есть белый шум, у наушников старая версия Bluetooth, нет полноценного сенсорного управления, на солнце могут срабатывать самостоятельно сенсорные области. Realme Buds Air 6 Pro - отличная модель за свою стоимость.
Xiaomi Buds 5. Они звучат заметно лучше, чем Buds 4. Стоковое звучание у Buds 5 довольно качественное, отличный запас громкости. Вы получите мощный бас, хорошо проработанную середину, выразительные верхние частоты. Есть возможность подстроить звук под себя. Среди минусов эксперт назвал отсутствие беспроводной зарядки бокса, регулировки громкости свайпами. Покупать Xiaomi Buds 5 имеет смысл, только если вы пользуетесь флагманскими смартфонами от Xiaomi.
Huawei FreeClip. В целом у них звучание интересное и довольно сбалансированное. Наушники имеют хорошо проработанную середину, приятно выраженные высокие частоты. Вокал звучит в них действительно хорошо. Главный минус Huawei FreeClip - это цена. Рассматривать их стоит, если вам хочется чего-то необычного.
Nothing CMF Buds Pro. Они подойдут для повседневной жизни, тренировок, прогулок, работы. Звучание у них действительно хорошее, запас громкости большой: вам хватит для музыки и 65%. Из минусов - отсутствие полноценного кастомного эквалайзера в приложении, нет беспроводной зарядки, изредка кнопка на боксе плохо нажимается. В целом это хорошая модель за адекватные деньги на распродажах.