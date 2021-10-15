Названы лучшие фотоаппараты и видеокамеры в 2021 году

Прочный, водонепроницаемый и портативный фотоаппарат

Olympus Tough TG-6

Оценка: 4

Стоимость: 449 долларов (около 37 тысяч рублей в России)

Улучшенная камера для подводной съёмки. Позволит легко видеть и снимать происходящее благодаря устойчивой к ударам конструкции, возможности макросъёмки, яркому и чёткому дисплею. При этом видео получаются всё же не такие качественные, как с экшн-камер.