Названы лучшие наушники по шумоподавлению

Лучшие беспроводные наушники для большинства людей

Sony WH-1000XM5. Они обладают отличным активным шумоподавлением, более сбалансированным и плотным звучанием, обеспечивают хорошее качество голосовой связи. Из минусов: пластиковый дизайн, никаких значительных обновлений по сравнению с 1000XM4, неудобный футляр для переноски.

Лучшие наушники с шумоподавлением для путешествий

Bose QuietComfort Ultra. Эта модель сидит очень комфортно, оснащена отличным шумодавом, улучшенными режимом прозрачности и микрофонами. С другой стороны, звук у этих наушников часто бывает плох, батарея из-за функции иммерсивного звучания разряжается быстрее, нет поддержки USB-C и дизайн корпуса может раздражать.

Лучшие беспроводные наушники для владельцев iPhone

AirPods Max (USB-C). Наушники с роскошным дизайном, великолепным звуком, качественным шумоподавлением, надёжными элементами управления и поддержкой пространственного звучания. При этом у них ужасный чехол, нет последних функций AirPods Pro, нет разъёма 3,5 мм, для проводного прослушивания музыки нужно покупать дополнительный кабель за 35 долларов. А ещё они тяжелее многих конкурентов.