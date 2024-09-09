Названы лучшие полноразмерные наушники с шумодавом в категории от 15 до 100 тысяч рублей

Ведущий отобрал восемь лучших на сегодня, по его мнению, полноразмерных наушников с шумоподавлением и протестировал их. Среди моделей были Bose QuietComfort Ultra, Bowers & Wilkins Px8, Bang & Olufsen Beoplay H95, Airpods Max, Sony WH-1000XM3, 1000XM4, 1000XM5, ULT WEAR.

XM3 и XM4 — одни из самых лёгких полноразмерных наушников. Смотрятся при этом они довольно массивно. По сравнению с XM5 модели XM4, ULT WEAR можно складывать. Такая же функция есть у Bose QuietComfort Ultra. Bowers & Wilkins Px8 выглядят по сравнению с остальными даже внешне как премиум-наушники. Однако сидят они не так удобно, прежде всего из-за веса. Bang & Olufsen Beoplay H95 самые дорогие из подборки, но на голове сидят неудобно, слишком маленькие чашки, вес тоже довольно большой. При этом у него можно снимать амбушюры. Airpods Max — самые спорные наушники. Они довольно тяжёлые (388 г), регулировка у них одна из лучших, есть возможность снимать амбушюры.

Лучший кейс — у Bose. Он самый маленький и самый продуманный. Внутри сделаны специальные отделения под наушники.

По части эргономики на первом месте расположился Bose QuietComfort Ultra. У него удобный и маленький кейс, отличная посадка, отличный механизм складывания. К тому же эти наушники лёгкие. На последнем же месте находятся Airpods Max, так как они очень тяжёлые.

У всех Sony с шумодавом всё хорошо. Но лучший — у XM5. При этом у ULT WEAR лучше, чем у остальных, режим прозрачности. На втором месте по прозрачности XM5. У XM4 и XM3 этот режим работает одинаково плохо.

Также в шумодаве хуже других показали себя Bang & Olufsen Beoplay H95, за ними идут Bowers & Wilkins Px8. Прекрасный шумодав у Bose QuietComfort Ultra, а лучший вариант — Airpods Max, причём у них отлично работает и режим прозрачности. По режиму прозрачности на втором месте находятся Bose.