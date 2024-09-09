Названы лучшие полноразмерные наушники с шумодавом в категории от 15 до 100 тысяч рублей

Названы лучшие полноразмерные наушники с шумодавом в категории от 15 до 100 тысяч рублейОднозначно берите Sony
Ведущий отобрал восемь лучших на сегодня, по его мнению, полноразмерных наушников с шумоподавлением и протестировал их. Среди моделей были Bose QuietComfort Ultra, Bowers & Wilkins Px8, Bang & Olufsen Beoplay H95, Airpods Max, Sony WH-1000XM3, 1000XM4, 1000XM5, ULT WEAR.
XM3 и XM4 — одни из самых лёгких полноразмерных наушников. Смотрятся при этом они довольно массивно. По сравнению с XM5 модели XM4, ULT WEAR можно складывать. Такая же функция есть у Bose QuietComfort Ultra. Bowers & Wilkins Px8 выглядят по сравнению с остальными даже внешне как премиум-наушники. Однако сидят они не так удобно, прежде всего из-за веса. Bang & Olufsen Beoplay H95 самые дорогие из подборки, но на голове сидят неудобно, слишком маленькие чашки, вес тоже довольно большой. При этом у него можно снимать амбушюры. Airpods Max — самые спорные наушники. Они довольно тяжёлые (388 г), регулировка у них одна из лучших, есть возможность снимать амбушюры.
Лучший кейс — у Bose. Он самый маленький и самый продуманный. Внутри сделаны специальные отделения под наушники.
По части эргономики на первом месте расположился Bose QuietComfort Ultra. У него удобный и маленький кейс, отличная посадка, отличный механизм складывания. К тому же эти наушники лёгкие. На последнем же месте находятся Airpods Max, так как они очень тяжёлые.
У всех Sony с шумодавом всё хорошо. Но лучший — у XM5. При этом у ULT WEAR лучше, чем у остальных, режим прозрачности. На втором месте по прозрачности XM5. У XM4 и XM3 этот режим работает одинаково плохо.
Также в шумодаве хуже других показали себя Bang & Olufsen Beoplay H95, за ними идут Bowers & Wilkins Px8. Прекрасный шумодав у Bose QuietComfort Ultra, а лучший вариант — Airpods Max, причём у них отлично работает и режим прозрачности. По режиму прозрачности на втором месте находятся Bose.
По звучанию все четыре модели Sony отличные. Они точно вас не расстроят, если вы покупаете наушники конкретно ради хорошего звука. Круче остальных при этом оказался XM3.
AirPods Max по сравнению с Bowers & Wilkins и Bang & Olufsen оказались лучшими по звуку. При этом они на высокой громкости не выдают «кашу». Bose же звучат в целом нормально. При этом модели Sony всё же звучат лучше, чем все остальные наушники.
Вывод
Если для вас важны звук и эргономика, вы не используете полноразмерные наушники для звонков, вам не нужен режим прозрачности, то лучше всего выбрать Sony XM3. У этой модели лучший звук из всех протестированных, хотя вышла она в 2018 году. Также вместо неё можно смело брать XM4 и XM5. Первые наушники могут складываться, а вторые нет.
Для тех, кто хочет потратить как можно меньше денег и получить отличный звук, то покупайте ULT WEAR. Лучшим же выбором на сегодня с учётом режима прозрачности и шумодава станут Sony XM5.
Из остальных наушников эксперт никакие не рекомендует покупать.