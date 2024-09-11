Названы плюсы и минусы бюджетных TWS-наушников Xiaomi Redmi Buds 6 Play

В комплекте с Redmi Buds 6 Play вы получите краткое руководство, амбушюры, бокс. При этом кабеля для зарядки нет. Чехол для наушников сделан из пластика. Он немаркий, но быстро собирает потёртости. Качество сборки отличное.

Дизайн у Buds 6 Play на любителя, но в ушах они сидят плотно, не выпирают. При длительной носке уши не устают от них, во время пробежки тоже нет необходимости поправлять наушники.

Почему-то маркировки левого и правого наушника нет. Настроить сенсорную область у наушников вы можете в приложении.

Ёмкость аккумулятора бокса для наушников - 600 мАч, одного наушника - 57 мАч. В среднем чехол заряжается полностью за 2 часа, а наушники от бокса - за 1 час 20 минут.

По кодеку SBC отыграли Buds 6 Play 6,5 часов на максимальной громкости. 10 минут зарядки в боксе дают примерно 2,5 часа прослушивания музыки.

Запас громкости у Redmi Buds 6 Play хороший. Бас звучит плотно, но он не очень мощный и глубокий. Середина проработана неплохо, но не так хорошо, как хотелось бы. Высокие частоты приятные, но невыразительные. В целом звучание у наушников не суперсбалансированное. Из кодеков у них только SBC.