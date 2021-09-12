Названы принципы выбора качественных наушников

Названы принципы выбора качественных наушниковВажно определить, для чего они будут использоваться
Во-первых, пишет автор, нужно выбрать между полноразмерными, накладными наушниками, вкладышами и затычками. Первый вариант подойдёт для прослушивания музыки дома. Однако бывают полноразмерные наушники закрытого и открытого типа. Лучше качество звука будет в открытых наушниках, но при этом всё воспроизводимое будет слышно людям вокруг и вы тоже будете слышать всё, что рядом с вами происходит. При закрытом типе наушников звук будет такой, словно слушаете музыку из колонок в студии.
Накладные наушники представляют собой складную конструкцию. О качестве звука, по словам пользователя, в них стоит забыть. Из положительных моментов у такого устройства лишь лучшая, чем у других, мобильность. Но и то это спорно по сравнению с вкладышами.
Вкладыши представляют собой мини-версию открытых полноразмерных наушников. Ими удобно пользоваться, по размеру они универсальны. Однако самому автору они не подходят и рекомендует их он тем, кто не может пользоваться внутриканальными.
Внутриканальные по качеству в последние несколько лет доросли до профессиональных, замечает пользователь. При этом важно для них верно подобрать насадки. Также они без включения музыки обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Это и есть их минус. То есть при поездке на велосипеде или прогулках в местах, где много машин, лучше выбрать не их, а вкладыши.
Ещё наушники разделяют на динамические, изодинамические, гибриды и чистые арматуры. Самыми перспективными, по словам автора, считаются арматуры. Их плюсы - в малых габаритах и независимости от акустического оформления камеры. Однако, как и в изодинамических, в них тяжело добиться хорошего качества баса и высоких частот. Ещё есть гибридные, которые совмещают достоинства арматурных и динамических. А вот электростатические драйверы приобретать не рекомендуется.
По поводу уровня сопротивления автор предупреждает, что нужно всегда сначала рассчитывать, к чему будут подключены наушники и какой усилитель понадобится. Например, для смартфона есть смысл покупать наушники на 64 Ома максимум. Лучше даже меньше.
При выборе между проводными и беспроводными наушниками, по мнению автора, придётся также выбирать между качеством и удобством. В беспроводных при прослушивании музыки страдают высокие частоты и детализация. Шумоподавление в таких наушниках ещё больше ухудшает качество. Также встречается и задержка воспроизведения.
То есть для качественного прослушивания треков и минимальных задержек звука сейчас всё ещё требуются проводные модели, заключает пользователь. А вообще наилучшим выбором он считает закрытые полноразмерные и гибридные внутриканальные наушники. Но в любом случае при выборе нужно отталкиваться от собственных потребностей и нужных для этого характеристик, добавляет автор.