Названы принципы выбора качественных наушников

Во-первых, пишет автор, нужно выбрать между полноразмерными, накладными наушниками, вкладышами и затычками. Первый вариант подойдёт для прослушивания музыки дома. Однако бывают полноразмерные наушники закрытого и открытого типа. Лучше качество звука будет в открытых наушниках, но при этом всё воспроизводимое будет слышно людям вокруг и вы тоже будете слышать всё, что рядом с вами происходит. При закрытом типе наушников звук будет такой, словно слушаете музыку из колонок в студии.

Накладные наушники представляют собой складную конструкцию. О качестве звука, по словам пользователя, в них стоит забыть. Из положительных моментов у такого устройства лишь лучшая, чем у других, мобильность. Но и то это спорно по сравнению с вкладышами.

Вкладыши представляют собой мини-версию открытых полноразмерных наушников. Ими удобно пользоваться, по размеру они универсальны. Однако самому автору они не подходят и рекомендует их он тем, кто не может пользоваться внутриканальными.

Внутриканальные по качеству в последние несколько лет доросли до профессиональных, замечает пользователь. При этом важно для них верно подобрать насадки. Также они без включения музыки обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Это и есть их минус. То есть при поездке на велосипеде или прогулках в местах, где много машин, лучше выбрать не их, а вкладыши.