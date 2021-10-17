Названы семь лучших советских аудиосистем

Автор подборки напомнил, что подобные устройства (радио + проигрыватели пластинок) были популярны в 60-70-х годах прошлого столетия. Следующие семь из них считались самыми мощными и качественными.

«Ригонда-Моно». Во времена СССР эта радиола была одной из самых популярных благодаря удачному соотношению качества и цены. В неё входил проигрыватель винила и ДВ/СВ/КВ/УКВ-приёмник. Мощность составляла 3,5 Вт (хватало для маленькой или средней комнаты), Вместе с тем частотный диапазон составляет от 60 до 12 000 Гц, однако звучание у устройства было приятным. Также в нём было три скорости, автостоп, простой тонарм, разъём для подключения дополнительного оборудования.

«Беларусь Р-101-Л». Одна из альтернатив предыдущему проигрывателю. Здесь тоже установлен ДВ/СВ/КВ/УКВ-приёмник и виниловый проигрыватель с тремя скоростями. Мощность аудиосистемы - 6 Вт, также в устройстве были установлены четыре широкополосных динамика 2ГД-29. В наше время такое устройство могло бы входить в список техники среднего класса.