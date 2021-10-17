Названы семь лучших советских аудиосистем

Фото, видео и аудио
Сегодня в 10:11
2 мин.
Названы семь лучших советских аудиосистемОни соединяли в себе функции радио и винилового проигрывателя
Интернет-магазин pult.ru поделился на «Хабре» подборкой лучшей аудиотехники времён Советского Союза.
Автор подборки напомнил, что подобные устройства (радио + проигрыватели пластинок) были популярны в 60-70-х годах прошлого столетия. Следующие семь из них считались самыми мощными и качественными.
- «Ригонда-Моно». Во времена СССР эта радиола была одной из самых популярных благодаря удачному соотношению качества и цены. В неё входил проигрыватель винила и ДВ/СВ/КВ/УКВ-приёмник. Мощность составляла 3,5 Вт (хватало для маленькой или средней комнаты), Вместе с тем частотный диапазон составляет от 60 до 12 000 Гц, однако звучание у устройства было приятным. Также в нём было три скорости, автостоп, простой тонарм, разъём для подключения дополнительного оборудования.
- «Беларусь Р-101-Л». Одна из альтернатив предыдущему проигрывателю. Здесь тоже установлен ДВ/СВ/КВ/УКВ-приёмник и виниловый проигрыватель с тремя скоростями. Мощность аудиосистемы - 6 Вт, также в устройстве были установлены четыре широкополосных динамика 2ГД-29. В наше время такое устройство могло бы входить в список техники среднего класса.
- «Ригонда-Стерео». Считалась одним из самых современных устройств. Приобрести её могли не все из-за высокой цены и больших габаритов. Кроме того, тогда к стереовещанию и стереофоническим пластинкам обращались не слишком часто. При этом радиола продавалась и за рубежом. Диапазон УКВ у неё составлял 88-104 МГц, а внутри каждой из двух колонок располагались два динамика 4ГД-28, были и излучатели 1ГД-19.
- «Эстония-3». По словам автора подборки, у этой системы 1963 года крайне удачным оказалось соотношение дизайна и качества (хотя цена была довольной большой для тех времён - 299 рублей). Само устройство состояло из нескольких частей: основного блока (входили проигрыватель виниловых пластинок и радиоприёмник), напольной системы (входили два широкополосных динамика 4ГД-7), двух сателлитов (содержали излучатели 1ГД-9). Было два варианта комплектации: монофонический и стереофонический.
- «Симфония-2». С помощью этой системы можно было слушать радиопередачи сразу в стерео (выходная мощность - 4 Вт на канал). Кроме того, в комплекте с ней шли качественные акустические системы, напоминающие современные колонки. Помимо радиоприёмника, был здесь и проигрыватель пластинок с тремя скоростями. Для подключения другого оборудования был дополнительный разъём на задней стороне устройства.
- «Эстония-Стерео». Виниловый проигрыватель в этой системе шёл в качестве отдельного устройства. Динамики у неё были 4ГД-28, а мощность - 4 Вт. При этом цена составляла аж 420 рублей - несколько средних зарплат того времени.
- «Симфония-003». В плане характеристик от предыдущей модели «Симфония-2» она почти не отличалась: у неё был трёхскоростной проигрыватель, а также ДВ/СВ/КВ/УКВ-приёмник с автонастройкой частоты, разъём для дополнительных устройств. Мощность стереоусилителя составляла 2x4 Вт. А вот оформление стало другим: виниловый проигрыватель стал располагаться внизу, а колонки уменьшились по высоте и увеличились по глубине.