Nothing Ear 3 оказались хуже наушников Huawei, Samsung и Soundcore по аналогичной цене

Ёмкость аккумулятора у кейса Nothing Ear (3) - на 500 мАч. До 100% заряжается он за 1 час 15 минут, можно их даже поставить на беспроводную зарядку. Каждый наушник оснащён батареей на 55 мАч, а полный цикл его заряда составляет 1 час.

На громкости 100% без активного шумодава наушников хватает на 4 часа 15 минут. С кейсом время работы составляет около 22 часов.

Защита от воды у наушников и кейса по стандарту IP 54. Для удобства пользования нужно установить на смартфон приложение Nothing X. В нём вы можете регулировать низкие частоты, включать пространственное звучание и многое другое.

Микрофоны в шумных локациях показали себя у Nothing Ear (3) не особо достойно. Запас громкости при этом у наушников отличный, звучат они с акцентом на бас. Для повседневного использования их лучше поднастроить в приложении.

В то же время шумодав работает намного лучше у Apple за ту же цену. С микрофонами похожая история: у более дешёвых наушников они иногда показывают себя лучше.

Вывод

Nothing Ear (3) 2025 - обновлённый вариант Nothing Ear (a). В целом наушники получились интересными, но дорогими и для своего звучания, и для качества работы микрофонов. Покупать их имеет смысл разве что на распродажах.