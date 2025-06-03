Новые наушники Sony WH-1000XM6 оказались по звуку хуже, чем WH-1000XM3 образца 2018 г.

В коробке с WH-1000XM6 вы получаете только кейс, внутри которого наушники, кабель для зарядки, кабель 3,5 мм. Сам футляр теперь не на молнии, а на магните.

Главное изменение у 1000XM6 по сравнению с 1000XM5 - возвращение складной конструкции. Эти наушники складываются, чашки у них тоже поворачиваются. На шее носить их немного удобнее, чем модель предыдущего поколения.

Чашки у новинки тоже обновились. Они стали чуть глубже. Шов у наушников теперь только сзади, так что легче понять, какой стороной их надевать. Амбушюры при этом стали сменными.

У 1000XM6 лучший шумодав из всех. Он не давит на уши и хорошо отсекает посторонние шумы. Но здесь важно понимать, что работа этой функции сильно зависит от прилегания наушников, а это уже индивидуальная особенность.