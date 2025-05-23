Новые наушники Sony WH-1000XM6 победили в сравнении с Apple AirPods Max и Bose QC Ultra

Sony WH-1000XM6 предлагает складную конструкцию наушников, но более компактными всё же являются Bose QuietComfort Ultra. Что касается Apple AirPods Max, то они выглядят максимально эстетично, однако довольно тяжёлые из-за металла в корпусе.

По уровню комфорта из всех лидирует Bose. Всё потому, что у этих наушников мягкая обивка и более мягкий прижим к ушам. Если вы планируете долгое время слушать музыку, они станут самым удобным вариантом.

С точки зрения комплектации AirPods Max проигрывают всем: у них только кабель USB-C и мягкий чехол (который на самом деле не защищает ни от чего). У Sony и Bose в комплекте есть жёсткие чехлы и кабели для беспроводного и проводного прослушивания музыки.

В AiPods Max используются только кодеки AAC и SPC. Но лучше всего работают эти наушники с другими устройствами Apple. Sony поддерживает LDAC, что подходит для передачи звука высокого разрешения по Bluetooth на Android. У Bose же есть адаптеры APDEX для некоторых смартфонов на Android. Также Sony и Bose поддерживают многоточечное подключение, а AirPods Max - синхронизацию с iCloud.