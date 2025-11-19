Опытный обзорщик назвал 10 лучших Bluetooth-наушников до 5 тысяч рублей

Опытный обзорщик назвал 10 лучших Bluetooth-наушников до 5 тысяч рублейМожете их найти на маркетплейсах
Huawei Freebuds 7i. Звучат в целом они так же, как предшественники. Середина здесь отчётливая и выразительная, высокие частоты детальные, запас громкости хороший. У звучания отличная детализация, есть сбалансированность. Бас мощный, но ему не хватает многослойности. При этом у этой модели нет беспроводной зарядки, упрощённого кастомного эквалайзера, возможности переключать режимы силы шумоподавления через тапы, непродуманный дизайн кейса, отсутствие сенсорного управления некоторыми функциями, шум при включении ANC, некорректная работа адаптивного режима. Режим прозрачности нормально работает только с функцией усиления голоса.
Realme Air 7 Pro. Запас громкости у них нормальный. Качество звука - отличное в сравнении с OnePlus Buds 3. Акцент сделан на низких частотах, но без вреда общей картины. Бас глубокий и мощный. Высокие частоты приятные, вокал звучит выразительно, инструментал подаётся неплохо. Детализация тоже нормальная. Из недостатков - маркий корпус наушников, ограничения при подключении к разным смартфонам по кодеку LHDC, неполноценное сенсорное управление, отсутствие свайпов, функции Google Fast Pair, нет кабеля в комплекте, беспроводной зарядки, местами не очень хорошая работа приложения.
Huawei Freebuds Pro 2. Звучание у них приятное. Запаса громкости хватает даже без активации LDAC. Звук объёмный, насыщенный, великолепно проработаны низкие частоты, средний бас в наличии, но нужно долго подбирать к ним амбушюры. Однако здесь нет возможности полноценной настройки тапов, заметная задержка в играх, нет топовых микрофонов.
Redmi Buds 6 Pro. Отличия от прошлой модели у них почти незаметные. Есть лёгкие улучшения по средним и высоким частотам. Особого улучшения по качеству звучания нет. В шумной обстановке у этих наушников также плохо отрабатывает микрофон.
Huawei Freebuds 5. Запаса громкости у этих наушников достаточно. Каши в звучании нет. Стоковое звучание довольно сбалансировано, при этом бас довольно плотный, хотя это вкладыши. Сцена широкая, глубина есть, детальности тоже хватает. Из минусов модели - небольшая автономность, невозможность полноценно настроить тапы, дизайн (на любителя), отсутствие зарядки в некоторых версиях в зависимости от региона.
Anker Soundcore Liberty 5. Средние частоты у этих наушников звучат слегка приглушённое, а высокие резко. Звук хороший, но не топовый. Полностью раскрыть их возможности можно только после настройки. Из минусов выделяются заметный лофт крышки, отсутствие некоторых функций в паре с кодеком LDAC, проблемы с обновлением для LDAC-кодека.
Huawei Freebuds 6i. Запас громкости у них хороший. Середина отлично проработана, высокие частоты звучат отчётливо и выразительно. Сцена широкая, звучание хорошо сбалансированное и детальное. Инструментал различим, как и вокал. При этом у этих наушников нет ползунка регулировки силы ANC, нет беспроводной зарядки, прощённого кастомного эквалайзера.
OnePlus Buds 4. Качество сборки кейса хорошее, лофта нет, открывать можно одной рукой. Запас громкости у наушников отличный, бас насыщенный и глубокий, середина звучит выразительно и натурально, высокие частоты чёткие, сцена хорошо сбалансированная. Также модель может похвастаться высоким уровнем детализации звучания. С другой стороны, у наушников часто подводит сенсорное управление, наушники сидят хуже, чем предшествующая модель, время от времени может плохо работать адаптивный режим ANC и режим прозрачности.
CMF Buds Pro 2. Сборка у бокса неплохая, но в закрытом состоянии есть лофт. Водонепроницаемость есть только у наушников - по стандарту IP5. Функция прозрачности и шумоподавления есть, работают они корректно. Запас громкости здесь отличный, бас плотный и глубокий, без лишнего акцента. Отлично проработана середина, верха звучат приятно, выразительно. В целом звучание хорошо сбалансировано. Среди недостатков здесь отсутствие полноценного кастомного эквалайзера, беспроводной зарядки, не всегда хорошее нажатие кнопки колёсика на боксе.
OnePlus Buds 3. Кейс у них немаркий, но царапины собирает быстро. Полный цикл зарядки бокса составляет 1 час 20 минут, а наушников - 55 минут. Есть возможность персонализировать под себя звучание. Бас мощный, плотный, глубокий, но при этом всё хорошо сбалансировано. Середины с неплохой проработкой, верха звучат выразительно. Из минусов: нет беспроводной зарядки, слегка громоздкие наушники, маркий корпус, обыкновенная сеточка.