Опытный обзорщик назвал 10 лучших Bluetooth-наушников до 5 тысяч рублей

Huawei Freebuds 7i. Звучат в целом они так же, как предшественники. Середина здесь отчётливая и выразительная, высокие частоты детальные, запас громкости хороший. У звучания отличная детализация, есть сбалансированность. Бас мощный, но ему не хватает многослойности. При этом у этой модели нет беспроводной зарядки, упрощённого кастомного эквалайзера, возможности переключать режимы силы шумоподавления через тапы, непродуманный дизайн кейса, отсутствие сенсорного управления некоторыми функциями, шум при включении ANC, некорректная работа адаптивного режима. Режим прозрачности нормально работает только с функцией усиления голоса.

Realme Air 7 Pro. Запас громкости у них нормальный. Качество звука - отличное в сравнении с OnePlus Buds 3. Акцент сделан на низких частотах, но без вреда общей картины. Бас глубокий и мощный. Высокие частоты приятные, вокал звучит выразительно, инструментал подаётся неплохо. Детализация тоже нормальная. Из недостатков - маркий корпус наушников, ограничения при подключении к разным смартфонам по кодеку LHDC, неполноценное сенсорное управление, отсутствие свайпов, функции Google Fast Pair, нет кабеля в комплекте, беспроводной зарядки, местами не очень хорошая работа приложения.

Huawei Freebuds Pro 2. Звучание у них приятное. Запаса громкости хватает даже без активации LDAC. Звук объёмный, насыщенный, великолепно проработаны низкие частоты, средний бас в наличии, но нужно долго подбирать к ним амбушюры. Однако здесь нет возможности полноценной настройки тапов, заметная задержка в играх, нет топовых микрофонов.

Redmi Buds 6 Pro. Отличия от прошлой модели у них почти незаметные. Есть лёгкие улучшения по средним и высоким частотам. Особого улучшения по качеству звучания нет. В шумной обстановке у этих наушников также плохо отрабатывает микрофон.

Huawei Freebuds 5. Запаса громкости у этих наушников достаточно. Каши в звучании нет. Стоковое звучание довольно сбалансировано, при этом бас довольно плотный, хотя это вкладыши. Сцена широкая, глубина есть, детальности тоже хватает. Из минусов модели - небольшая автономность, невозможность полноценно настроить тапы, дизайн (на любителя), отсутствие зарядки в некоторых версиях в зависимости от региона.