Ошибки новичков при переходе со смартфона на фотокамеру

Ошибки новичков при переходе со смартфона на фотокамеруНазваны самые типичные из них
К сожалению, при покупке фотоаппарата изображение не станет крутым само по себе. Ведь камера в эксплуатации гораздо сложнее телефона в любом случае.
Первая проблема, с которой сталкиваются новички при переходе на фотоаппарат, - это глубина резкости. Многие ожидают от фото на камеру, что контуры лица и тела станут резкими, а фон - размытым. Но у этого есть обратная сторона медали: она заключается в том, что при съёмке чего-либо, кроме портретов, некоторые предметы станут не совсем чёткими. При съёмке на смартфон это не ощущается вообще. Связано это с тем, что автофокусировка там происходит автоматически. Для камеры же нормально то, что некоторые объекты будут выпадать из области фокусировки.
Важно обращать внимание в настройках фотоаппарата на три параметра, связанных с экспозицией. Это выдержка, диафрагма, ISO. На всех камерах они настраиваются одинаково.
Когда люди переходят со смартфона на фотоаппарат, у них сохраняется привычка, что практически все параметры настраиваются за них. Да, на фотокамере тоже можно включить автоматический режим, но хороших снимков в нём вы не получите. Особенно если вы будете снимать при слабом освещении.
Самая частая проблема при съёмке в автоматическом или полуавтоматическом режиме - это то, что камера при плохом освещении поднимает ISO. Ведущий вообще рекомендует фотографировать при недостатке света в ручном режиме.
Чаще всего бывает так, что фото не хватает резкости и проблема не в дешёвой камере или объективах, а в неправильной настройке техники. Существует множество нюансов, которые нужно постоянно держать в голове, если вы снимаете на фотоаппарат, а не на смартфон. Опытный фотограф всегда знает допустимые значения выдержки в зависимости от условий съёмки. Например, если вы снимаете людей при слабом освещении, то выдержка должна быть примерно 1/100, если люди статичные - 1/7 и пр.