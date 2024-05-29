Ошибки новичков при переходе со смартфона на фотокамеру

К сожалению, при покупке фотоаппарата изображение не станет крутым само по себе. Ведь камера в эксплуатации гораздо сложнее телефона в любом случае.

Первая проблема, с которой сталкиваются новички при переходе на фотоаппарат, - это глубина резкости. Многие ожидают от фото на камеру, что контуры лица и тела станут резкими, а фон - размытым. Но у этого есть обратная сторона медали: она заключается в том, что при съёмке чего-либо, кроме портретов, некоторые предметы станут не совсем чёткими. При съёмке на смартфон это не ощущается вообще. Связано это с тем, что автофокусировка там происходит автоматически. Для камеры же нормально то, что некоторые объекты будут выпадать из области фокусировки.

Важно обращать внимание в настройках фотоаппарата на три параметра, связанных с экспозицией. Это выдержка, диафрагма, ISO. На всех камерах они настраиваются одинаково.

Когда люди переходят со смартфона на фотоаппарат, у них сохраняется привычка, что практически все параметры настраиваются за них. Да, на фотокамере тоже можно включить автоматический режим, но хороших снимков в нём вы не получите. Особенно если вы будете снимать при слабом освещении.