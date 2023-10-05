Плюсы и минусы вакуумных наушников: стоит ли их брать

Достоинства вакуумных наушников

Хорошее качество звука. Они обладают чистым и качественным звучанием.

Изоляция от окружающего шума. Особенно помогает это в шумных или людных местах.

Комфорт. Вакуумные наушники удобно носить долгое время. Кроме того, они не занимают много места.

Повышенная концентрация. Такие наушники лучше подходят для работы и учёбы.

Сохранение слуха. С вакуумными наушниками вы будете слушать музыку на более низком уровне громкости.