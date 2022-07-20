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Почему производители не устанавливают разъёмы для наушников на современные телефоны

Есть три главные причины
В самых топовых моделях смартфонов сегодня вы не найдёте уже разъёма для гарнитуры - подключить к ним наушники можно лишь через Bluetooth. Но почему такая тенденция вообще возникла?
Почему производители не устанавливают разъёмы для наушников на современные телефоны

Сегодня ведущие производители мобильных устройств устанавливают разъёмы для наушников в основном на бюджетные версии смартфонов. Если так пойдёт и дальше, то через несколько лет к большинству телефонов можно будет подключить только беспроводные наушники. Но почему вообще так происходит?

По мнению пользователя iXBT.com, это связано с тремя факторами.

  1. Продвижение беспроводных наушников. Например, так сделала компания Apple. Они убрали разъём в iPhone, чтобы люди стали больше покупать AirPods. Причём представители компании отмечают, что такое изменение даёт возможность аппарату получить защиту по стандарту IP67, однако в Galaxy S7 с разъёмом для наушников тоже есть защита, причём по стандарту IP68.
Почему производители не устанавливают разъёмы для наушников на современные телефоны

  1. Отказ от устаревших технологий. Большинство производителей считают, что проводные устройства - это уже прошлый век и что их должны заменить беспроводные наушники. Однако на сегодня по звучанию всё же лучше оказываются проводные.

  2. Нехватка места внутри смартфона. Свободное пространство производители обычно используют, чтобы поместить на нём какие-нибудь датчики или установить более мощную батарею.

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