Почему производители не устанавливают разъёмы для наушников на современные телефоны

Сегодня ведущие производители мобильных устройств устанавливают разъёмы для наушников в основном на бюджетные версии смартфонов. Если так пойдёт и дальше, то через несколько лет к большинству телефонов можно будет подключить только беспроводные наушники. Но почему вообще так происходит?

По мнению пользователя iXBT.com, это связано с тремя факторами.