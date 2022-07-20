Почему производители не устанавливают разъёмы для наушников на современные телефоны

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Почему производители не устанавливают разъёмы для наушников на современные телефоныЕсть три главные причины
В самых топовых моделях смартфонов сегодня вы не найдёте уже разъёма для гарнитуры - подключить к ним наушники можно лишь через Bluetooth. Но почему такая тенденция вообще возникла?
Сегодня ведущие производители мобильных устройств устанавливают разъёмы для наушников в основном на бюджетные версии смартфонов. Если так пойдёт и дальше, то через несколько лет к большинству телефонов можно будет подключить только беспроводные наушники. Но почему вообще так происходит?
По мнению пользователя iXBT.com, это связано с тремя факторами.
- Продвижение беспроводных наушников. Например, так сделала компания Apple. Они убрали разъём в iPhone, чтобы люди стали больше покупать AirPods. Причём представители компании отмечают, что такое изменение даёт возможность аппарату получить защиту по стандарту IP67, однако в Galaxy S7 с разъёмом для наушников тоже есть защита, причём по стандарту IP68.
Отказ от устаревших технологий. Большинство производителей считают, что проводные устройства - это уже прошлый век и что их должны заменить беспроводные наушники. Однако на сегодня по звучанию всё же лучше оказываются проводные.
Нехватка места внутри смартфона. Свободное пространство производители обычно используют, чтобы поместить на нём какие-нибудь датчики или установить более мощную батарею.