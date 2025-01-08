Почему TWS-«затычки» Sony WH-1000XM5 с лучшим шумодавом всё-таки лучше не покупать

Почему TWS-«затычки» Sony WH-1000XM5 с лучшим шумодавом всё-таки лучше не покупатьОбязательно примеряйте их в магазине
Кейс наушников WF-1000XM5 — из пластика. Также в коробке с этими наушниками вы получаете кабель для зарядки, три пары дополнительных насадок, инструкции. Кейс качественный, а по размерам сопоставим с кейсом AirPods Pro.
Доставать же наушники из этого кейса нужно особым образом. Всё потому, что они глянцевые и пальцы по ним скользят. Чтобы их взять без проблем, каждый из наушников нужно просто отодвинуть в бок.
Из-за того, что сами наушники из глянцевого пластика, они довольно скользкие и могут легко выпасть из рук. Также подобная поверхность лучше собирает отпечатки пальцев и царапины.
Вторая неприятная особенность WF-1000XM5 — эргономика. Их нужно надеть, а потом немного покрутить, чтобы они сели плотно. И даже в этом случае вы, возможно, будете время от время их подкручивать. Поэтому форма у них всё-таки не универсальна.
Прекрасно работает у WF-1000XM5 шумоподавление, но для этого вам также нужно правильно подобрать насадку. Они у Sony с эффектом памяти, что может не всем подойти. Кому-то больше понравятся силиконовые, как у Apple. С режимом прозрачности та же история: для его нормальной работы придётся грамотно подбирать насадку. При этом сам по себе реализован режим у наушников от Sony средне.
При выборе недостаточно плотной насадки (если, например, у вас от слишком плотной болят уши) страдает качество звучания. Хотя по качеству звука WF-1000XM5 — одни из лучших наушников в своём ценовом диапазоне. Максимально хорошо звучат они с Android-смартфонами. Они очень универсальны в плане звука, к тому же в приложении есть два варианта эквалайзера: автоматический и ручной. При этом даже на iPhone они дают звук лучше, чем AirPods. По громкости запас у этих наушников тоже отличный: автор YouTube-канала слушал их в среднем на 60−70% громкости на улице и 40−50% максимум в помещении.
Вывод
Sony WF-1000XM5 действительно соответствуют всему тому, что о них говорят. Это прекрасное звучание, суперавтономность, защита от воды IPX4, прекрасное шумоподавление, неплохие микрофоны. Но если они вам не подойдут по посадке, то большинство этих фишек вы не сможете понять и не получите.