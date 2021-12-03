Почему в 2021 году медиаплеер для прослушивания музыки удобнее онлайн-сервисов

Сейчас практически все стали пользоваться для прослушивания любимых треков онлайн-площадками типа Spotify, Apple Music, «Яндекс.Музыка» и т.п. Однако, как выяснил автор статьи, и «устаревшие» медиаплееры могут сегодня иметь множество плюсов и в чём-то даже оказаться удобнее медиасервисов. Для себя пользователь скачал WinAMP, последняя версия которого вышла в 2018 году.

При этом автор подчеркнул, что подойдёт такой вариант не всем. Прежде всего, из-за особенностей самой музыки: в основном предпочитает пользователь старые хиты. Для любителей же более современной музыки подобный вариант будет не самым удачным. Ниже - восемь преимуществ, которые даёт воспроизведение музыке не онлайн, а через плеер на компьютере.

Не нужен браузер. Это значит, что не будет тратиться по 2 ГБ оперативной памяти во время прослушивания и не нужно будет постоянно открывать нужную вкладку, чтобы переключить трек.

Нет рекламы. Есть она в современном мире почти везде. В том числе на онлайн-сервисах.

Нет необходимости в подключении к интернету. Это может быть удобно, если вы находитесь где-нибудь за городом, где плохо ловит сеть.