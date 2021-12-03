Почему в 2021 году медиаплеер для прослушивания музыки удобнее онлайн-сервисов

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Почему в 2021 году медиаплеер для прослушивания музыки удобнее онлайн-сервисовОбъяснил пользователь портала Overclockers
Пользователь под ником Zystax назвал восемь преимуществ медиапроигрывателя WinAMP перед онлайн-сервисами.
Сейчас практически все стали пользоваться для прослушивания любимых треков онлайн-площадками типа Spotify, Apple Music, «Яндекс.Музыка» и т.п. Однако, как выяснил автор статьи, и «устаревшие» медиаплееры могут сегодня иметь множество плюсов и в чём-то даже оказаться удобнее медиасервисов. Для себя пользователь скачал WinAMP, последняя версия которого вышла в 2018 году.
При этом автор подчеркнул, что подойдёт такой вариант не всем. Прежде всего, из-за особенностей самой музыки: в основном предпочитает пользователь старые хиты. Для любителей же более современной музыки подобный вариант будет не самым удачным. Ниже - восемь преимуществ, которые даёт воспроизведение музыке не онлайн, а через плеер на компьютере.
- Не нужен браузер. Это значит, что не будет тратиться по 2 ГБ оперативной памяти во время прослушивания и не нужно будет постоянно открывать нужную вкладку, чтобы переключить трек.
- Нет рекламы. Есть она в современном мире почти везде. В том числе на онлайн-сервисах.
- Нет необходимости в подключении к интернету. Это может быть удобно, если вы находитесь где-нибудь за городом, где плохо ловит сеть.
- Довольно скромные системные требования. В минимальных требованиях программы WinAMP указано Pentium III 500 МГц. Это значит, что даже самый простой ноутбук или настольный компьютер можно превратить в музыкальный центр при подключении колонок. Из наушников автор советует приобрести Panasonic RP-HT161E-K или Sennheiser HD 206, из колонок - Edifier R980T.
- Удобство использования и настройки плейлистов. Всё же, по мнению пользователя, в плане создания списков песен и управления ими WinAMP значительно превосходит онлайн-площадки.
- Возможность тонкой настройки звука и параметров воспроизведения. При этом не требуется изменять звуковые настройки Windows, как было бы необходимо делать в случае с прослушиванием в браузере. А ещё в плеере WinAMP два вида перемешивания песен.
- Большое количество плагинов. В программе WinAMP есть множество плагинов с DSP-эффектами. Такая функция недоступна на большинстве онлайн-сервисов.
- Бесплатно. Сам по себе плеер бесплатный, да и интернет-трафик тоже получится сэкономить (если вы пользуетесь мобильным интернетом).
Источник: Overclockers