Пять лучших камер для ведения видеоблога

Пять лучших камер для ведения видеоблогаПодборку составили эксперты портала DPReview
Возможно, вы всегда мечтали стать видеоблогером, но не знали с чего начать? Первым шагом может стать выбор подходящей камеры. Ниже представлены варианты на любой кошелёк.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Sony ZV-1
Выбор редакции
Стоимость: от $746
Камера, оснащённая 20-мегапиксельным 1-дюймовым сенсором, объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 24-70 мм и отличной системой автофокусировки. Что важно для блогеров - здесь есть возможность снимать в 4К (правда, с обрезкой при 30 к/с), присутствует разъём для микрофона, а также выдвигаемый ЖК-дисплей. К сожалению, время автономной работы у этой камеры ограничено и порта для наушников у неё тоже нет.
2. Canon EOS M6 II
Стоимость: от $849
Беззеркалка APS-C с разрешением 32 МП и креплением Canon EF-M. Модель отличается компактным корпусом со встроенным видоискателем. Из других полезных функций - система Dual Pixel AF, функция записи видео в 4K и серийной съемки в формате Raw со скоростью 30 кадров в секунду. Это отличная камера среднего класса благодаря удобному интерфейсу и хорошей эргономике. Правда, нужно сказать, что в данной ценовой категории есть фотоаппараты и получше с точки зрения видеосъёмки,системы автофокуса, автономности.
3. Canon EOS G7 X III
Стоимость: от $749
Камера, оснащённая 20-мегапиксельным датчиком. Предоставляет возможность записи качественного видео в 4K, потоковой передачи видеороликов в реальном времени, а также имеет хорошо продуманные элементы управления. За счёт этого, кстати, модель является прекрасным выбором и для фотографов. Хорошее качество изображения сохраняется здесь и в процессе непрерывной съёмки. В целом это отличное решение при приемлемой цене.
4. Olympus OM-D E-M10 IV
Стоимость: от $599
Небольшая камера формата Micro 4/3. Имеет 20-мегапиксельный датчик и 5-осевую стабилизацию изображения в корпусе. Лучше всего подходит для селфи, так как дисплей здесь откидывается. Olympus E-M10 IV можно назвать неплохой камерой начального уровня со средними характеристиками. Объективов для неё доступно множество. В то же время необходимо понимать, что система автофокуса и качество картинки у модели не лучшие в представленном классе.
5. Panasonic DC-G100
Стоимость: от $597,99
Маленькая и компактная зеркальная камера формата Micro 4/3 для селфи-фото и съёмки видео. Оснащена большим сенсором, имеет смарт-микрофоны и множество самых современных видеофункций. Однако в 4К видео обрезается, в том числе из-за системы электронной стабилизации изображения.