Пять лучших камер для ведения видеоблога

Возможно, вы всегда мечтали стать видеоблогером, но не знали с чего начать? Первым шагом может стать выбор подходящей камеры. Ниже представлены варианты на любой кошелёк.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Sony ZV-1

Выбор редакции

Стоимость: от $746

Камера, оснащённая 20-мегапиксельным 1-дюймовым сенсором, объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 24-70 мм и отличной системой автофокусировки. Что важно для блогеров - здесь есть возможность снимать в 4К (правда, с обрезкой при 30 к/с), присутствует разъём для микрофона, а также выдвигаемый ЖК-дисплей. К сожалению, время автономной работы у этой камеры ограничено и порта для наушников у неё тоже нет.