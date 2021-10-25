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Пять причин не переходить на новые наушники Apple AirPods 3

На самом деле изменений компания в новую модель внесла не так много

Недавно прошла презентация AirPods 3, и по поводу новинки у экспертов нет однозначного мнения. «Лайф» обозначил главные минусы представленной версии беспроводных наушников.