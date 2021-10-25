Пять причин не переходить на новые наушники Apple AirPods 3

Пять причин не переходить на новые наушники Apple AirPods 3На самом деле изменений компания в новую модель внесла не так много
Специалисты отмечают, пишет «Лайф», что в техническом плане новые AirPods 3 мало чем отличаются от AirPods Pro 2019 года и AirPods 2. Дизайн при этом у новинки практически не поменялся.
Несмотря на обещания представителей компании Apple лучшего качества звука и ещё более быстрой зарядки, AirPods 3 не стали чем-то принципиально новым. И есть пять пунктов, которые это подтверждают.
- Незначительное увеличение времени автономной работы. У AirPods 2 это 5 часов, у AirPods Pro - 4,5 часа, а у AirPods 3 - 5,5 часов. При использовании наушников каждый день разница эта почти не будет чувствоваться.
- Отсутствие режима шумоподавления. И это несмотря на то, что AirPods 3 во многом схожи с версией Pro.
- Нет режима прозрачности. Это когда человек в наушниках слышит всё происходящее вокруг примерно так же, как без них. Это может быть очень удобной функцией в некоторых ситуациях.
- Значительный рост цены. Стоить они будут минимум 17 тысяч рублей. В то же время за AirPods 2 необходимо было заплатить 12-13 тысяч рублей.
- Не поддерживаются старыми версиями плееров и телефонов Apple. Если у вас iPhone 6, iPad mini 3, iPod Touch 6 и более старые версии, то подключить наушники не получится.
Есть, конечно, и достоинства у новинки. Это, по мнению авторов «Лайфа», поддержка пространственного аудио (Spatial Audio) с отслеживанием движений головы и адаптивным эквалайзером, а также влагозащита. Чтобы определиться с тем, брать или нет AirPods 3, специалисты советуют сначала протестировать AirPods 2. Если всё понравится, то можно будет копить на покупку наушников третьего поколения.