Rozetked перечислили лучшие TWS-наушники «затычки» 2024 г.

Режим прозрачности хуже всего реализован был у CMF. Далее расположились Sony, Pixel. Однако у последнего он уже хороший. На втором месте вновь оказались наушники OnePlus, а на первом — Samsung.

Неожиданно, но лучше остальных в подборке звучали самые дешёвые наушники — CMF Buds Pro 2. При этом хуже всего звучание было у Pixel, самых дорогих наушников из протестированных. После CMF идут OnePlus (у них более сочный бас, но «песок» на верхах, который не исправляется никак). «Затычки» Samsung по звучанию очень близки к OnePlus, но бас у них не такой выраженный и тоже верхи не совсем качественно проработаны. Sony даёт отличные верха, но ему не хватает низких частот.

Pixel Buds Pro 2 звучат без активации пространственного аудио ужасно. То есть их нужно дополнительно обязательно настраивать. Однако с настройками все протестированные варианты отлично звучат.

По мнению ведущего, лучший звук был у OnePlus Buds Pro 3. Он и будет универсальным вариантов из всех. Если же у вас смартфон Pixel, то берите Pixel Buds Pro 2, если вам нравятся наушники Sony в принципе, то покупайте LinkBuds Fit. Galaxy Buds 3 Pro — это, очевидно, для тех, у кого есть что-то из техники Samsung.