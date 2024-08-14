Samsung урезал качество звука наушников Buds 3 со смартфонами других брендов

В комплекте с Samsung Galaxy Buds 3 вы получите краткое руководство, кейс с наушниками, кабель. Крышка кейса теперь прозрачная. Качество сборки при этом отличное.

Посадка наушников хорошая, из ушей они не выпадают. У них есть также сенсорные области.

Оснащены Buds 3 11-миллиметровыми динамическими драйверами с поддержкой технологии 360 Audio, AAC, SBC, SSC. Наушники среди высококачественных аудиокодеков поддерживают только фирменную разработку Samsung — SSC (Samsung Seamless Codec) и не поддерживают универсальные для Android смартфонов LDAC и aptX HD, в отличие от остальных наушников стоимостью в 15 тысяч рублей.