Семь лучших водонепроницаемых камер 2021 года

По словам экспертов DPReview, все представленные ниже модели камер надёжно защищены от воздействия воды, пыли, низких температур. Некоторые фотоаппараты даже могут похвастаться устойчивостью к ударам.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Olympus Tough TG-6

Выбор редакции

Стоимость: от $399

Это лучшая компактная и водонепроницаемая камера из существующих на рынке. С ней вы сможете фотографировать и снимать видео долгое время, качество при этом будет очень хорошим. Также здесь есть поддержка 4К, формата Raw, множество режимов макро- и подводной съёмки. При необходимости вы сможете приобрести дополнительные вспышки и объективы для аппарата. Из минусов - неудобные элементы управления, отсутствие Bluetooth и хрупкий дисплей (легко царапается).