Семь лучших водонепроницаемых камер 2021 года

Семь лучших водонепроницаемых камер 2021 годаПо мнению авторов издания DPReview
По словам экспертов DPReview, все представленные ниже модели камер надёжно защищены от воздействия воды, пыли, низких температур. Некоторые фотоаппараты даже могут похвастаться устойчивостью к ударам.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Olympus Tough TG-6
Выбор редакции
Стоимость: от $399
Это лучшая компактная и водонепроницаемая камера из существующих на рынке. С ней вы сможете фотографировать и снимать видео долгое время, качество при этом будет очень хорошим. Также здесь есть поддержка 4К, формата Raw, множество режимов макро- и подводной съёмки. При необходимости вы сможете приобрести дополнительные вспышки и объективы для аппарата. Из минусов - неудобные элементы управления, отсутствие Bluetooth и хрупкий дисплей (легко царапается).
2. Fujifilm FinePix XP140
Стоимость: $434,99
Недорогая камера в прочном корпусе. Она не лучшая в своём ценовом диапазоне, но всё равно обеспечивает вполне приемлемое качество фото: оснащена модель сенсором 16МП, 28-140 мм объективом и функцией стабилизации изображения. С ней можно нырять на глубину до 25 метров. Также устройство может падать с высоты 1,8 метра. Этот фотоаппарат также может похвастаться впечатляющим диапазоном масштабирования и хорошим соотношением цены и качества.
3. Nikon Coolpix W150
Стоимость: от $166,95
Недорогая водонепроницаемая камера с неплохими характеристиками. Правда, матрица у неё меньше, чем у других подобных камер, как и диапазон фокусировки. Это прочная модель, оснащённая Wi-Fi и Bluetooth. Однако профессионалы, скорее всего, предпочтут фотоаппарат с большей матрицей и объективом.
4. Nikon Coolpix W300
Стоимость: $479,99
Отличная камера премиум-класса, имеющая 16-мегапиксельную CMOS-матрицу BSI и универсальный вариообъектива с фокусным расстоянием 24-120 мм, эквивалентным F2,8-4,9. Здесь есть и дополнительные функции, которые вы не найдёте в бюджетных фотоаппаратах: GPS, компас, высотомер. А ещё предоставляется возможность записи видео в 4К 30 к/с. Снимки с аппарата получаются неплохого качества и с приятными яркими цветами. А вот формат Raw устройство также не поддерживает.
5. Panasonic Lumix DC-TS7 (FT7)
Стоимость: от $554,95
Это первая компактная камера в прочном корпусе с электронным видоискателем. Она имеет датчик BSI-CMOS на 20 МП, фокусное расстояние 28-128 мм. Устройство позволяет снимать видео в разрешении 4K в отличном качестве. Здесь нет GPS, но доступны компас и высотомер. Также отсутствует поддержка Raw. Модель представляет собой пример хорошего сочетания функциональности и характеристик. Правда, видоискатель у неё работает не очень хорошо.
6. Ricoh WG-6
Стоимость: от $370,99
Защищённая дорогая камера с прочным корпусом, GPS и компасом. Может использоваться на глубине до 20 метров. Работает также при падении с высоты до 2,1 метра и при температуре до -10 °C. Аппарат также выдерживает удары до 100 кгс. При этом здесь нет, несмотря на то что фотоаппарат относится к премиум-моделям, поддержки Wi-Fi и стабилизации изображения.
7. Ricoh WG-60
Стоимость: от $259,4
Защищённая камера начального уровня. Оснащена 16-мегапиксельной матрицей 1/2,3 дюйма и нестабилизированным объективом, эквивалентным 28-140 мм. Нырять с ней можно на глубину до 14 метров. Ещё модель выдерживает падение с высоты до 1,6 метра и морозы до - 10 градусов Цельсия. По качеству видео и фото фотоаппарат приближен к смартфону. Также здесь нет функции стабилизации изображения и поддержки Wi-Fi.