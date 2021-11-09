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Шесть лучших камер для семейной съёмки

Они помогут быстро запечатлеть нужные моменты
Эксперты издания DPReview составили подборку фотоаппаратов, которые отлично подойдут для съёмки дружеских посиделок или времени, проведённого с семьёй. В список вошли шесть устройств.
Шесть лучших камер для семейной съёмки

Авторы DPReview представили список камер для съёмки лучших моментов, связанных с друзьями и близкими. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Sony a6100

Выбор редакции

Стоимость: от $848

Система автофокусировки беззеркальной камеры позволяет быстро сфотографировать людей, даже если они через несколько мгновений уже отведут взгляд. Благодаря компактности это устройство вы сможете брать с собой в поездки. Также эта камера позволяет снимать видео и передавать файлы на смартфон. Небольшой объектив с переменным фокусным расстоянием 16-50 мм тоже удобен, хотя резкость у него не лучшая.

Шесть лучших камер для семейной съёмки

2. Canon EOS M50 II

Стоимость: $700

Компактная беззеркалка с 24-мегапиксельным датчиком APS-C, автофокусом Canon Dual Pixel и креплением EF-M. Позволяет получить качественные фото, проста в использовании. Здесь, кроме того, очень хорошая система автофокусировки. При этом нужно сказать, что в целом характеристики у этой модели довольно посредственные. Также она не подойдёт тем, кому важно снимать видео в 4К в отличном качестве.

Шесть лучших камер для семейной съёмки

3. Canon PowerShot G5 X Mark II

Стоимость: $999

Небольшая камера с поддержкой съёмки видео в 4К 30 к/с, объективом с фокусным расстоянием 24–120 мм, выдвижным видоискателем, удобными элементами управления. Это позволяет пользоваться ей и в дороге. Также фотоаппарат может предложить множество функций и качественные снимки, хотя и стоит дорого.

Шесть лучших камер для семейной съёмки

4. Olympus OM-D E-M10 IV

Стоимость: от $599

Маленькая камера формата Micro 4/3, оснащённая датчиком 20 МП и 5-осевой стабилизацией изображения. Понравится тем, кто любит делать селфи, за счёт выдвижного дисплея. Среди положительных сторон здесь портативность, внутренняя стабилизация картинки, большой выбор объективов. Правда, нужно понимать, что ради этого вы пожертвуете качеством снимков и хорошей работой автофокуса.

Шесть лучших камер для семейной съёмки

5. Panasonic Lumix DC-GX9

Стоимость: от $997,99

Во многом эта модель по функциональности похожа на предшествующую - GX8. Например, GX9 оснащается электронным видоискателем, который можно наклонять до 90 градусов вверх. При этом корпус нового аппарата легче, чем был у GX8. Также вы получите 20-мегапиксельный сенсор 4/3 и встроенную 5-осевую стабилизацию изображения. Как отмечают эксперты, Panasonic Lumix DC-GX9 - это оптимальное соотношение возможностей, габаритов, функций управления и удобства. Автофокус и качество снимков вас тоже порадует. Правда, для съёмки в 4К лучше поискать другую модель камеры.

Шесть лучших камер для семейной съёмки

6. Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII

Стоимость: от $1,298

Самая мощная из представленных на рынке на данный момент компактная камера. Она обеспечивает отличное качество изображения и видео (есть поддержка 4К с передискретизацией), мгновенно фокусируется на объектах, имеет универсальный объектив. Позволит быстро запечатлеть всё происходящее. Однако цена у этого фотоаппарата высокая.

Шесть лучших камер для семейной съёмки
Источник: DPReview
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