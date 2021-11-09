Шесть лучших камер для семейной съёмки

Авторы DPReview представили список камер для съёмки лучших моментов, связанных с друзьями и близкими. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Sony a6100

Выбор редакции

Стоимость: от $848

Система автофокусировки беззеркальной камеры позволяет быстро сфотографировать людей, даже если они через несколько мгновений уже отведут взгляд. Благодаря компактности это устройство вы сможете брать с собой в поездки. Также эта камера позволяет снимать видео и передавать файлы на смартфон. Небольшой объектив с переменным фокусным расстоянием 16-50 мм тоже удобен, хотя резкость у него не лучшая.