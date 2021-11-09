Шесть лучших камер для семейной съёмки

Шесть лучших камер для семейной съёмкиОни помогут быстро запечатлеть нужные моменты
Авторы DPReview представили список камер для съёмки лучших моментов, связанных с друзьями и близкими. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Sony a6100
Выбор редакции
Стоимость: от $848
Система автофокусировки беззеркальной камеры позволяет быстро сфотографировать людей, даже если они через несколько мгновений уже отведут взгляд. Благодаря компактности это устройство вы сможете брать с собой в поездки. Также эта камера позволяет снимать видео и передавать файлы на смартфон. Небольшой объектив с переменным фокусным расстоянием 16-50 мм тоже удобен, хотя резкость у него не лучшая.
2. Canon EOS M50 II
Стоимость: $700
Компактная беззеркалка с 24-мегапиксельным датчиком APS-C, автофокусом Canon Dual Pixel и креплением EF-M. Позволяет получить качественные фото, проста в использовании. Здесь, кроме того, очень хорошая система автофокусировки. При этом нужно сказать, что в целом характеристики у этой модели довольно посредственные. Также она не подойдёт тем, кому важно снимать видео в 4К в отличном качестве.
3. Canon PowerShot G5 X Mark II
Стоимость: $999
Небольшая камера с поддержкой съёмки видео в 4К 30 к/с, объективом с фокусным расстоянием 24–120 мм, выдвижным видоискателем, удобными элементами управления. Это позволяет пользоваться ей и в дороге. Также фотоаппарат может предложить множество функций и качественные снимки, хотя и стоит дорого.
4. Olympus OM-D E-M10 IV
Стоимость: от $599
Маленькая камера формата Micro 4/3, оснащённая датчиком 20 МП и 5-осевой стабилизацией изображения. Понравится тем, кто любит делать селфи, за счёт выдвижного дисплея. Среди положительных сторон здесь портативность, внутренняя стабилизация картинки, большой выбор объективов. Правда, нужно понимать, что ради этого вы пожертвуете качеством снимков и хорошей работой автофокуса.
5. Panasonic Lumix DC-GX9
Стоимость: от $997,99
Во многом эта модель по функциональности похожа на предшествующую - GX8. Например, GX9 оснащается электронным видоискателем, который можно наклонять до 90 градусов вверх. При этом корпус нового аппарата легче, чем был у GX8. Также вы получите 20-мегапиксельный сенсор 4/3 и встроенную 5-осевую стабилизацию изображения. Как отмечают эксперты, Panasonic Lumix DC-GX9 - это оптимальное соотношение возможностей, габаритов, функций управления и удобства. Автофокус и качество снимков вас тоже порадует. Правда, для съёмки в 4К лучше поискать другую модель камеры.
6. Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII
Стоимость: от $1,298
Самая мощная из представленных на рынке на данный момент компактная камера. Она обеспечивает отличное качество изображения и видео (есть поддержка 4К с передискретизацией), мгновенно фокусируется на объектах, имеет универсальный объектив. Позволит быстро запечатлеть всё происходящее. Однако цена у этого фотоаппарата высокая.