Сравнение наушников Xiaomi Redmi Buds 4, Active, Lite и Pro

Сравнение наушников Xiaomi Redmi Buds 4, Active, Lite и ProКакие лучше по звуку?
В одном из выпусков на YouTube-канале 21vek сравнили по характеристикам и в работе беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 4, Active, Lite, Pro.
Xiaomi Redmi Buds 4 Active. Это самая дешёвая модель наушников из представленных. В комплекте с наушниками идут пластиковый кейс со светодиодным индикатором и портом зарядки USB-C. Кроме того, Buds 4 Active оснащены защитой от пота и дождя по стандарту IPX4. С точки зрения звучания у них есть проблемы с верхами, звук сам по себе получается немного куполообразный. Но все эти проблемы можно решить при помощи эквалайзера. Сидят в ушах Redmi Buds 4 Active удобно, управление у них сенсорное.
Xiaomi Redmi Buds 4 Lite. У них есть один недостаток - отсутствие амбушюр. Но звучат они очень достойно. У них больше верхов и меньше низов, чем у Redmi Buds 4 Active. Также у Buds 4 Lite есть защита IP54 и режим низкой задержки (когда немного ухудшается качество звука, но его задержка полностью исчезает).
Xiaomi Redmi Buds 4. Это внутриканальные беспроводные наушники. Управление у них - сенсорное. Оснащены они защитой по стандарту IP54, режимом низкой задержки, функцией активного шумоподавления, режимом прозрачности. Последний работает примерно на 6 из 10 баллов. По звучанию Redmi Buds 4 неплохи, однако не хватает им более упругого баса. 5 минут зарядки дадут вам возможность слушать музыку целый час.
Xiaomi Redmi Buds 4 Pro. В них есть всё то же самое, что и в предыдущих: это режим низкой задержки, активный шумодав, режим прозрачности, IP54. По звучанию же они обходят остальные модели. Работают Redmi Buds 4 Pro в течение 9 часов без режима шумоподавления, а с кейсом и без этого режима - 36 часов. 5 минут зарядки дадут вам 2 часа прослушивания музыки.
Вывод
Если вам хочется иметь максимальное количество функций и отличный звук, то берите Redmi Buds 4 Pro. Для тех, кому нужны хоть какие-то беспроводные наушники, подойдут Xiaomi Redmi Buds 4 Active, а если вы не любите амбушюры, то покупайте Buds 4 Lite.