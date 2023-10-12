Сравнение наушников Xiaomi Redmi Buds 4, Active, Lite и Pro

Xiaomi Redmi Buds 4 Active. Это самая дешёвая модель наушников из представленных. В комплекте с наушниками идут пластиковый кейс со светодиодным индикатором и портом зарядки USB-C. Кроме того, Buds 4 Active оснащены защитой от пота и дождя по стандарту IPX4. С точки зрения звучания у них есть проблемы с верхами, звук сам по себе получается немного куполообразный. Но все эти проблемы можно решить при помощи эквалайзера. Сидят в ушах Redmi Buds 4 Active удобно, управление у них сенсорное.