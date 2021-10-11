Сверхбыстрые флагманские камеры Sony и Canon для "папарацци" сравнили

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Сверхбыстрые флагманские камеры Sony и Canon для "папарацци" сравнилиДля этого были выделены семь параметров
Портал DPReview опубликовал обзор двух быстрых фотоаппаратов, сопоставив их по нескольким критериям.
Две беззеркальные камеры премиум-класса - Sony a9 Mark II и Canon EOS R3 - сравнила автор DPReview Кэри Роуз.
- Корпус и элементы управления. По габаритам EOS R3 больше и к тому же значительно тяжелее (масса устройства - от 1015 г до 678 г). В то же время его конкурент a9 II весит даже с аккумулятором 1050 г. Для переключения режимов на камерах установлены три диска. При этом если на Sony даёт возможность их менять сразу же, то в Canon необходимо сначала нажать на кнопку Mode. В последнем также благодаря особому переключателю можно легко переходить от фото- к видеосъёмке. Есть у EOS R3 и интеллектуальный контроллер автофокусировки. В то же время на Sony можно назначить любые функции для почти каждой кнопки.
- Дисплей и видоискатель. С точки зрения экрана Canon имеет большое преимущество: его можно наклонять и устанавливать в удобном положении. Также он чуть больше и имеет более высокое разрешение: 3,2 дюйма и 4,15 млн точек (у Sony - 3 дюйма и 1,44 млн точек). Интерфейс EOS R3 тоже отличается отзывчивостью, более того, практически всем процессом съёмки можно управлять лишь с помощью сенсорного дисплея. При этом, несмотря на то что видоискатель Canon меньше, он может похвастаться высоким разрешением - 5,76 млн точек. А ещё производитель добавил в EOS R3 функцию "Симуляция оптического видоискателя".
- Автофокус и управление автоматической фокусировкой. У Canon есть функция Eye Control - автофокусировка с управлением движением глаза. Также у обеих моделей есть возможность контролировать фокусировку при помощи джойстика, специальных "дисков". Ещё один вариант - использование сенсорного дисплея.
- Система автофокусировки. Canon способен распознавать даже некоторые модели спортивных автомобилей и фокусироваться на них. В целом на обоих аппаратах эта система работает хорошо. При этом автофокус Sony реже "съезжает" с нужного объекта. Полезная технология в Canon - возможность быстро определять размер и форму зоны автофокусировки.
- Датчики и скорость серийной съёмки. И у Canon, и у Sony используется одна и та же технология Stacked CMOS для 24-мегапиксельных сенсоров. При этом скорость сканирования у a9 II составляет 1/160 секунды, а у EOS R3 - 1/200 секунды. Скорость серийной съёмки у Canon оказалась немного выше: 30 кадров в секунду по сравнению с 20 кадрами в секунду у Sony.
- Видео. Обе камеры способны снимать в 4К. Однако по качеству и функциональности всё равно вперёд вырывается Canon.
- Аккумуляторы и хранилища. Благодаря большой батарее автономность EOS R3 оказывается выше, однако ненамного: 790 снимков с применением ЖК-дисплеев по сравнению с 690 фотографиями у Sony. При использовании видоискателя a9 II сможет сделать 500 снимков, а EOS R3 - 620. Если говорить о вариантах хранилища, то у камеры Canon это CFExpress Type B и UHS-II, у Sony - только UHS-II.
В целом Canon EOS R3 оказывается лучше. Но необходимо учитывать и то, что модель эта вышла примерно на два года позже Sony a9 Mark II. И несмотря на это, Sony всё равно остаётся актуальным и конкурентоспособным в современных условиях.