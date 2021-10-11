Сверхбыстрые флагманские камеры Sony и Canon для "папарацци" сравнили

Система автофокусировки. Canon способен распознавать даже некоторые модели спортивных автомобилей и фокусироваться на них. В целом на обоих аппаратах эта система работает хорошо. При этом автофокус Sony реже "съезжает" с нужного объекта. Полезная технология в Canon - возможность быстро определять размер и форму зоны автофокусировки.

Датчики и скорость серийной съёмки. И у Canon, и у Sony используется одна и та же технология Stacked CMOS для 24-мегапиксельных сенсоров. При этом скорость сканирования у a9 II составляет 1/160 секунды, а у EOS R3 - 1/200 секунды. Скорость серийной съёмки у Canon оказалась немного выше: 30 кадров в секунду по сравнению с 20 кадрами в секунду у Sony.

Видео. Обе камеры способны снимать в 4К. Однако по качеству и функциональности всё равно вперёд вырывается Canon.

Аккумуляторы и хранилища. Благодаря большой батарее автономность EOS R3 оказывается выше, однако ненамного: 790 снимков с применением ЖК-дисплеев по сравнению с 690 фотографиями у Sony. При использовании видоискателя a9 II сможет сделать 500 снимков, а EOS R3 - 620. Если говорить о вариантах хранилища, то у камеры Canon это CFExpress Type B и UHS-II, у Sony - только UHS-II.

В целом Canon EOS R3 оказывается лучше. Но необходимо учитывать и то, что модель эта вышла примерно на два года позже Sony a9 Mark II. И несмотря на это, Sony всё равно остаётся актуальным и конкурентоспособным в современных условиях.