Восемь лучших камер для мгновенных снимков. И это не только Polaroid

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Восемь лучших камер для мгновенных снимков. И это не только PolaroidПравда, стоят все они недёшево
Сегодня людям доступно множество самых разных технологий, связанных с фотографией. В том числе получение снимка, который можно положить в фотоальбом, почти сразу после нажатия на кнопку спуска затвора камеры. Самыми известными сейчас считаются камеры мгновенной печати от Polaroid. Но есть и другие модели.
Все, кто интересуется фотоаппаратами мгновенной печати, знают, что стоит такое удовольствие довольно дорого. Причём не из-за самих камер, а из-за цены на плёнку. Вот к каким моделям таких камер вам стоит присмотреться, если вы хотите приобрести подобное устройство.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Instax Mini 11. Этот компактный гаджет пользуется большой популярностью. Камера может автоматически регулировать скорость затвора в зависимости от яркости окружения. Поэтому ваши фото точно не будут слишком тёмными или слишком светлыми. Кроме того, у Instax есть объектив для селфи-снимков, зеркало, встроенная вспышка.
- Polaroid Go. Её габариты составляют всего 11,3 х 6,6 х 6,1 см, поэтому она с лёгкостью помещается в кармане пальто. Кроме того, при покупке вы получаете вместе с этой камерой удобную перезаряжаемую батарею. При помощи этого устройства можно делать снимки с двойной экспозицией. Также оснащена камера зеркалом и автоспуском для селфи, а ещё - вспышкой.
- Instax Square SQ1. Это устройство позволяет делать квадратные снимки и отличается также квадратной формой. Среди полезных функций Square SQ1 - режим селфи с зеркалом, вспышка, автоэкспозиция. Держать в руке это устройство тоже очень удобно благодаря особому материалу корпуса.
- Kodak Smile Classic. Вы можете подключить эту камеру к другим устройствам через Bluetooth, а также воспользоваться мобильным приложением, чтобы отредактировать и сохранить снимки. В приложении Kodak у вас будет возможность добавить на фото различные фильтры, стикеры и т.п., а также выбрать, какие снимки нужно распечатать. Кроме того, фотобумага Kodak имеет интересное преимущество: нижняя её часть легко убирается, за счёт чего снимки превращаются в наклейки.
- Polaroid Now. Создана эта модель по образцу Polaroid OneStep 1970-х годов. Она отличается габаритами 15 x 11,2 x 9,4 см, наличием автофокуса, встроенной двойной экспозиции, вспышкой, таймером, перезаряжаемым аккумулятором.
- Instax Mini 40. Этот фотоаппарат имеет стильный и строгий дизайн, поэтому подойдёт для съёмки официальных мероприятий. Из функций камеры выделяются объектив для селфи-снимков и зеркало, автоматическая настройка яркости.
- Lomography Lomo'Instant. Это устройство позволяет создавать неограниченное количество мультиэкспозиций. Оно оснащено автонастройкой диафрагмы и скорости затвора, регулировкой экспозиции (для создания более тёмных или более светлых фото вручную), возможностью дистанционного спуска затвора (для групповых снимков). Вместе с камерой вы получаете цветные гелевые фильтры, три насадки для объективов (для эффекта «рыбий глаз», широкоугольных и приближенных фото).
- Fujifilm Instax Instax Mini LiPlay. Это устройство включает в себя цифровую камеру, фотоаппарат моментальной печати и принтер. Также существует мобильное приложение для управления снимками. Одна из самых необычных функций этой камеры - запись звука. Она может записывать небольшой звуковой клип для каждой фотографии и сохранять его в QR-коде, который появляется на снимке при печати. Кроме того, задняя панель Fujifilm Instax Instax Mini LiPlay оснащена небольшим ЖК-экраном.