Восемь лучших камер для мгновенных снимков. И это не только Polaroid

Все, кто интересуется фотоаппаратами мгновенной печати, знают, что стоит такое удовольствие довольно дорого. Причём не из-за самих камер, а из-за цены на плёнку. Вот к каким моделям таких камер вам стоит присмотреться, если вы хотите приобрести подобное устройство.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.