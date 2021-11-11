Восемь лучших камер для съёмки пейзажей

Восемь лучших камер для съёмки пейзажейПеречисляют эксперты портала DPReview
В список авторов DPReview вошли восемь моделей камер. Все они делают качественные снимки, имеют большое расширение и большой динамический диапазон, прочный корпус. У некоторых к этому добавляется внутренняя стабилизация, длительное время работы без подзарядки, наклоняющийся дисплей, чувствительный сенсорный экран.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Nikon Z7 II
Выбор редакции
Стоимость: от $2,996.95
Отличается небольшими габаритами, но при этом делает прекрасные снимки. Здесь установлена полнокадровая матрица 45,7 МП, есть поддержка серийной съёмки со скоростью до 10 кадров в секунду, возможность записи видео в 4K/60p (правда, с незначительной обрезкой кадра). Может похвастаться аппарат и эргономичностью. Правда, нужно сказать, что до лучших в этом ценовом диапазоне она всё же не дотягивает из-за автофокуса. Но в целом всё же это очень мощная камера.
2. Canon EOS R5
Стоимость: от $3,899
Универсальная и многофункциональная полнокадровая беззеркалка. Позволит вам делать впечатляющие снимки благодаря 45-мегапиксельной матрице, а также снимать видео в 8К. Скорость серийной съёмки здесь - до 20 к/с. К сожалению, при записи видеороликов может быть проблема с перегревом. Тем не менее эта модель остаётся прекрасным решением для любых фотографов, если им необходима именно качественная беззеркальная камера.
3. Fujifilm X-T4
Стоимость: от $1,699.95
Оснащённая функцией стабилизации изображения в теле беззеркальная камера. Имеет матрицу 26 МП, позволяет записывать видео в 4К 60 к/с. Также здесь продуманная и удобная система переключения между фото- и видеосъёмкой. Хотя автофокус у Fujifilm X-T4 не так хорош и надёжен, как у его конкурентов.
4. Nikon D850
Стоимость: от $2,996.95
Профессиональная полнокадровая зеркальная камера. В ней установлен новый датчик 45,7 МП с технологией задней подсветки. Благодаря этому достигается отличное качество фотографий. По мнению экспертов, это универсальный фотоаппарат, который позволит при правильном использовании получить лучшие в сравнении с другими устройствами премиум-класса снимки. Из минусов - качество видео (могло бы быть ещё лучше) и громоздкость конструкции.
5. Panasonic Lumix DC-S1R
Стоимость: от $3,697.99
Ещё одна модель премиум-класса. Эта беззеркальная камера обладает стабилизированным полнокадровым сенсором 47 МП, а также предлагает возможность съёмки со штативом в режиме высокого разрешения. Качество сборки устройства тоже радует, как и элементы управления. Вместе с тем серьёзным минусом здесь является система автофокусировки (низкая скорость и колебание кадра), что особенно заметно при серийной съёмке.
6. Pentax K-1 Mark II
Стоимость: от $2,196.95
Надёжно защищённая от внешнего воздействия полнокадровая камера с 36-мегапиксельной матрицей. Поддерживает технологию стабилизации изображения в теле. Есть здесь и другие интересные функции: например, несколько «умных» режимов съёмки, наклоняющийся дисплей. Подойдёт для тех, кто снимает статичные объекты и кому важно иметь высокое разрешение кадра. А вот если вы хотите качественные фото в движении или хорошие видеоролики, то это не ваш вариант.
7. Sony a7R IV
Стоимость: от $3,498
Полнокадровый фотоаппарат с разрешением матрицы 61 МП. Способен записывать качественное видео в 4К 30 к/с, имеет мощную систему автофокусировки, функцию стабилизации изображения в теле. Справляется устройство и с высокоскоростной съёмкой. По мнению специалистов, это одна из самых мощных камер на рынке.
8. Sony Cyber-shot DSC-RX10 III
Стоимость: от $1,399.99
Компактная камера с большим зумом. Имеет 20-мегапиксельный 1-дюймовый «многослойный» CMOS-датчик, а также большое количество функций (в том числе поддержка разрешения 4К, режимы высокоскоростной видеосъёмки). Качество как фото, так и видео здесь отличное. Фотоаппарат можно назвать лучшим вариантом для путешественников.