Восемь лучших камер для съёмки пейзажей

В список авторов DPReview вошли восемь моделей камер. Все они делают качественные снимки, имеют большое расширение и большой динамический диапазон, прочный корпус. У некоторых к этому добавляется внутренняя стабилизация, длительное время работы без подзарядки, наклоняющийся дисплей, чувствительный сенсорный экран.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Nikon Z7 II

Выбор редакции

Стоимость: от $2,996.95

Отличается небольшими габаритами, но при этом делает прекрасные снимки. Здесь установлена полнокадровая матрица 45,7 МП, есть поддержка серийной съёмки со скоростью до 10 кадров в секунду, возможность записи видео в 4K/60p (правда, с незначительной обрезкой кадра). Может похвастаться аппарат и эргономичностью. Правда, нужно сказать, что до лучших в этом ценовом диапазоне она всё же не дотягивает из-за автофокуса. Но в целом всё же это очень мощная камера.