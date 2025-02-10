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Опубликовано 10 февраля 2025, 07:30
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Забота о кабеле и чистка кейса: как ухаживать за проводными и беспроводными наушниками

Об этом важно знать
Современные наушники, как проводные, так и беспроводные, — сложные устройства. Именно поэтому они требуют грамотного ухода.
Забота о кабеле и чистка кейса: как ухаживать за проводными и беспроводными наушниками
© Нейросеть Leonardo

Проводные наушники

Слабое место таких устройств — кабель. Провод может стираться, перегибаться, подвержен разрывам. Поэтому важно избегать заломов и перегибов кабеля.

Внимательного обращения требует и контактный разъём. Его рекомендуется время от времени чистить изопропиловым спиртом, который наносится на ватную палочку.

Забота о кабеле и чистка кейса: как ухаживать за проводными и беспроводными наушниками
© Нейросеть Leonardo

Беспроводные наушники

Особое внимание здесь нужно уделять аккумулятору. Не допускайте его полного разряда, иначе это плохо скажется на долговечности батареи. Оптимальным будет поддерживать уровень заряда на уровне 20−80%.

Также необходимо регулярно очищать кейс для наушников от грязи и пыли. Для этого используйте мягкую ткань или сухую кисть. Контакты же чистить нужно мягкой салфеткой, которая смочена изопропиловым спиртом.