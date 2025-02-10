Забота о кабеле и чистка кейса: как ухаживать за проводными и беспроводными наушниками

Беспроводные наушники

Особое внимание здесь нужно уделять аккумулятору. Не допускайте его полного разряда, иначе это плохо скажется на долговечности батареи. Оптимальным будет поддерживать уровень заряда на уровне 20−80%.

Также необходимо регулярно очищать кейс для наушников от грязи и пыли. Для этого используйте мягкую ткань или сухую кисть. Контакты же чистить нужно мягкой салфеткой, которая смочена изопропиловым спиртом.