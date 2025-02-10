Забота о кабеле и чистка кейса: как ухаживать за проводными и беспроводными наушниками

Опубликовано 10 февраля 2025, 07:301 мин.
Забота о кабеле и чистка кейса: как ухаживать за проводными и беспроводными наушникамиОб этом важно знать
Современные наушники, как проводные, так и беспроводные, — сложные устройства. Именно поэтому они требуют грамотного ухода.
Проводные наушники
Слабое место таких устройств — кабель. Провод может стираться, перегибаться, подвержен разрывам. Поэтому важно избегать заломов и перегибов кабеля.
Внимательного обращения требует и контактный разъём. Его рекомендуется время от времени чистить изопропиловым спиртом, который наносится на ватную палочку.
Беспроводные наушники
Особое внимание здесь нужно уделять аккумулятору. Не допускайте его полного разряда, иначе это плохо скажется на долговечности батареи. Оптимальным будет поддерживать уровень заряда на уровне 20−80%.
Также необходимо регулярно очищать кейс для наушников от грязи и пыли. Для этого используйте мягкую ткань или сухую кисть. Контакты же чистить нужно мягкой салфеткой, которая смочена изопропиловым спиртом.