Знаменитый эксперт по звуку назвал "Майбах" среди полноразмерных Bluetooth-наушников с шумодавом

Знаменитый эксперт по звуку назвал "Майбах" среди полноразмерных Bluetooth-наушников с шумодавомЭта роль досталась модели компании Philips
Ведущий канала на YouTube Михаил Борзенков поделился впечатлениями от новинки Philips.
Первое, что его привлекло, - скромный дизайн модели. У них нет излишне вычурных, привлекающих внимание элементов. Но это лишь на первый взгляд. На самом же деле сделано всё очень качественно: нет никакого скрипа берёшь в руки наушники и осматриваешь. "Чашки" этих наушников выполнены из натуральной кожи, приятной наощупь и быстро восстанавливающей первоначальную форму после нажатия на неё. Это позволяет им идеально прилегать к голове. В целом, по мнению Михаила, впечатления от использования этих наушников можно сравнить с поездкой с прослушиванием музыки на "Майбахе": есть ощущение, что держишь в руках очень солидную и качественную вещь.
Удобно в наушниках установлена система управления. На их "чашках" есть три кнопки, позволяющие включать/отключать сами наушники, микрофон и настраивать шумоподавление.
Мобильное приложение для настройки Fidelio L3 тоже очень простое, но в то же время понятное. В нём нет каких-то излишеств. А приятный бонус приложения - наличие в нём эквалайзера.
Отметил также эксперт в наушниках отличное шумоподавление (хотя у модели в принципе хорошая звукоизоляция, даже без включения шумодава), За счёт этого слушать музыку можно на гораздо меньшей громкости, чем в большинстве таких устройств.
Подводя итоги обзора, Михаил Борзенков подчеркнул, что Philips Fidelio L3 - это действительно отличный выбор как в плане внешнего вида, так и по характеристикам. С точки зрения звука настроены они нейтрально. При необходимости всегда можно воспользоваться эквалайзером, и даже во время изменения параметров звучание не становится хуже.
Михаил Борзенков известен как музыкант, блогер, экс-главред изданий "Stereo&Video" и "What Hi-Fi?". Его YouTube-канал "Michael Borzenkov" является одним из самых популярных экспертных каналов в России.