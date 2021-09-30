Знаменитый эксперт по звуку назвал "Майбах" среди полноразмерных Bluetooth-наушников с шумодавом

Удобно в наушниках установлена система управления. На их "чашках" есть три кнопки, позволяющие включать/отключать сами наушники, микрофон и настраивать шумоподавление.

Мобильное приложение для настройки Fidelio L3 тоже очень простое, но в то же время понятное. В нём нет каких-то излишеств. А приятный бонус приложения - наличие в нём эквалайзера.

Отметил также эксперт в наушниках отличное шумоподавление (хотя у модели в принципе хорошая звукоизоляция, даже без включения шумодава), За счёт этого слушать музыку можно на гораздо меньшей громкости, чем в большинстве таких устройств.

Подводя итоги обзора, Михаил Борзенков подчеркнул, что Philips Fidelio L3 - это действительно отличный выбор как в плане внешнего вида, так и по характеристикам. С точки зрения звука настроены они нейтрально. При необходимости всегда можно воспользоваться эквалайзером, и даже во время изменения параметров звучание не становится хуже.

Михаил Борзенков известен как музыкант, блогер, экс-главред изданий "Stereo&Video" и "What Hi-Fi?". Его YouTube-канал "Michael Borzenkov" является одним из самых популярных экспертных каналов в России.