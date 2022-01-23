10 аксессуаров для вашего MacBook, которые стоит приобрести в 2022 году

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 16:10
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10 аксессуаров для вашего MacBook, которые стоит приобрести в 2022 годуПо версии издания BBC Science Focus Magazine
Устройства и аксессуары, вошедшие в представленную подборку, позволят сделать работу на MacBook ещё проще и удобнее.
Если вы постоянно пользуетесь MacBook или же берёте его время от времени, чтобы посмотреть сериалы, то аксессуары, представленные ниже, позволят облегчить выполнение многих задач. В список вошли как чехлы, так и различные наушники, адаптеры и жёсткие диски.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- USB-C Hub Multiport Adapter. При помощи этого адаптера вы сможете дополнительно подключать к MacBook ещё несколько устройств. Здесь всего есть шесть портов и слотов: например, для SD-карты, для TF-карты и пр. Это устройство также легко брать с собой куда угодно. Оно безопасно и защищено от перегрева.
- MOSISO Laptop Sleeve. Этот чехол для ноутбука позволит надёжно защитить ваше устройство благодаря водонепроницаемому материалу и амортизирующей структуре. Здесь два отделения: основное и дополнительное. Первое закрывается двойными молниями, а во втором можно хранить любые полезные мелочи вроде блокнота.
- Concrete Docking Station. Док-станция, состоящая на 75 % из переработанных материалов. В результате вы будете всегда знать, где именно на столе находится ваш MacBook. За счёт бетонного основания ноутбук будет надёжно закреплён при использовании, а внутренняя часть док-станции, состоящая из войлока, предотвратит образование случайных царапин и других повреждений девайса.
- SEAGATE Expansion External Hard Drive. Этот внешний жёсткий диск позволит освободить место на MacBook для новых файлов. Объём этого накопителя составляет 1 ТБ. Ещё один способ использования устройства - как девайса для резервного копирования данных.
- Apple AirPods with Charging Case. Беспроводные наушники станут наиболее удобным вариантом в дороге. Вообще они совместимы со всеми устройствами на iOS и дают возможность слушать музыку до пяти часов подряд. Также можно использовать Siri для переключения песен или изменения громкости.
- LOGITECH MX Master 3 Wireless Darkfield Mouse. Подключить её можно по Bluetooth или через USB-порт. Кроме того, эта мышь отлично работает на любых поверхностях, в том числе стеклянных. Есть здесь и прокрутка MagSpeed. Время работы у устройства впечатляет: после полной зарядки - 70 дней. А если девайс разрядится, то минута зарядки через USB обеспечит ещё три часа использования гаджета.
- Dark Morandi Color MacBook Keyboard Stickers. Эти наклейки на клавиатуру позволят подчеркнуть уникальность вашего ноутбука. Изготовлены они все из виниловой кожи Avery. Кроме этого, стикеры отличаются влагоустойчивостью и устойчивостью к царапинам, поэтому их первоначальный вид будет сохраняться и в дальнейшем.
- Bestand Laptop Stand. Есть вам нужно улучшить угол обзора веб-камеры или просто установить MacBook немного выше, то поможет эта подставка. Изготовлен аксессуар из алюминиевого сплава и отличается большей устойчивостью к коррозии по сравнению с другими моделями подставок. Также здесь есть силиконовые подкладки, которые обеспечат плотное прилегание ноутбука к подставке и в то же время не будут способствовать изнашиванию корпуса устройства.
- Reform Hardshell. Чехол имеет два слоя, а также технологию «параметрического рассеивания ударов», которая должна будет защитить MacBook от повреждений при падении. Внешний слой при этом отличается устойчивостью к царапинам и потёртостям. В чехле также есть специальные вентиляционные отверстия для предотвращения перегрева ноутбука.
- Apple HomePod Mini. Мини-динамик позволит вам слушать музыку во время работы за MacBook. Несмотря на небольшие габариты, устройство позволит получить глубокие басы. Кроме того, звуковое поле у него составляет 360 градусов. А благодаря помощнику Siri можно также быстро узнавать погоду или устанавливать себе напоминания.
Источник: BBC Science Focus Magazine