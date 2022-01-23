10 аксессуаров для вашего MacBook, которые стоит приобрести в 2022 году

Если вы постоянно пользуетесь MacBook или же берёте его время от времени, чтобы посмотреть сериалы, то аксессуары, представленные ниже, позволят облегчить выполнение многих задач. В список вошли как чехлы, так и различные наушники, адаптеры и жёсткие диски.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.