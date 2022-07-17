17 лучших игровых ноутбуков 2022 года

Авторы канала «ТехноМакс» в одном из выпусков на YouTube перечислили лучше игровые лэптопы, входящие в разные ценовые категории. Это от 80 до 100 тысяч рублей, от 100 до 130 тысяч рублей, от 130 до 160 тысяч рублей и от 160 до 220 тысяч рублей.

Среди моделей, которые стоят от 80 до 100 тысяч рублей ведущий выделил следующие.