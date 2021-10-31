Apple MacBook Pro 14" против 16": сравнение скорости, автономности и нагрева

Apple MacBook Pro 14" против 16": сравнение скорости, автономности и нагреваРезультаты во многом оказались схожими
Ведущий YouTube-канала Luke Miani проверил MacBook Pro 14" и 16" в производительности, длительности работы аккумулятора и уровне нагрева. На обеих моделях установлен M1 с 10-ядерным процессором, 16-ядерной видеокартой, 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD. 14-дюймовая модель стоит 2499 долларов, 16-дюймовая - 2699 долларов. То есть разница между названными MacBook состоит лишь в цене, размере экрана, ёмкости батареи.
Первые тесты были связаны с производительностью. Оказалось, что в основном результаты идентичны либо почти идентичны. Даже когда вперёд вырывалась одна из моделей, разница в значениях была несущественной.
Также, если говорить о работе аккумулятора и системы охлаждения, то нужно отметить, что поскольку 16-дюймовый MacBook Pro сам по себе больше, то в нём и больше места для размещения запчастей. При тестировании батареи за 35 минут у MacBook Pro 14" её заряд снизился до 86 процентов, а у 16" - до 91 процента. Температура у них в среднем была одинаковой - 55 градусов. Скорость вращения вентилятора при этом у 16-дюймовой модели составила 1700-1800 оборотов в минуту, тогда как у 14-дюймовой - 4000-4300 оборотов в минуту. Как видно, MacBook Pro 16" работал лучше.
При максимальной нагрузке на батарею при первом запуске 14-дюймовый MacBook показал 86 процентов зарядки, а 16-дюймовый - 94 процента. Что интересно, в этом же тесте 13-дюймовый MacBook Pro 13" показал 96 процентов заряда. После второго запуска значения 14" и 16" стали 76 процентов и 86 процентов. Температура устройств вновь при этом оказалась идентична. Число оборотов вентилятора на 14-дюймовом составило 3000 об/мин, а на 16-дюймовом - 1500 об/мин. Затем, после запуска последних тестов, заряд на 14" Pro оказался равен 51 проценту, в то время как на 16" M1 Pro и 13" M1 - 67 процентов.
Последний тест ноутбуков представлял собой проверку работы вентиляторов и уровня нагрева с закрытыми вентиляционными отверстиями. Даже при полной загрузке процессора 14" M1 Pro демонстрировал температуру около 60 градусов и 5000 об/мин. Это очень хороший результат для такой небольшой модели, как 14-дюймовый MacBook Pro.
Ещё одно отличие - качество звука у ноутбуков. 16-дюймовый MacBook Pro благодаря большему корпусу способен выдавать более насыщенный звук, нежели 14-дюймовый.
Блогер заключает: если вы выбираете более производительную модель, то можно приобрести любую из представленных. В чём действительно будет чувствоваться разница между MacBook Pro 14" и MacBook Pro 16", - это время работы и звучание.