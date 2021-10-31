Apple MacBook Pro 14" против 16": сравнение скорости, автономности и нагрева

Также, если говорить о работе аккумулятора и системы охлаждения, то нужно отметить, что поскольку 16-дюймовый MacBook Pro сам по себе больше, то в нём и больше места для размещения запчастей. При тестировании батареи за 35 минут у MacBook Pro 14" её заряд снизился до 86 процентов, а у 16" - до 91 процента. Температура у них в среднем была одинаковой - 55 градусов. Скорость вращения вентилятора при этом у 16-дюймовой модели составила 1700-1800 оборотов в минуту, тогда как у 14-дюймовой - 4000-4300 оборотов в минуту. Как видно, MacBook Pro 16" работал лучше.

При максимальной нагрузке на батарею при первом запуске 14-дюймовый MacBook показал 86 процентов зарядки, а 16-дюймовый - 94 процента. Что интересно, в этом же тесте 13-дюймовый MacBook Pro 13" показал 96 процентов заряда. После второго запуска значения 14" и 16" стали 76 процентов и 86 процентов. Температура устройств вновь при этом оказалась идентична. Число оборотов вентилятора на 14-дюймовом составило 3000 об/мин, а на 16-дюймовом - 1500 об/мин. Затем, после запуска последних тестов, заряд на 14" Pro оказался равен 51 проценту, в то время как на 16" M1 Pro и 13" M1 - 67 процентов.