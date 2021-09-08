Безопасно ли пользоваться постоянно подключенным к сети ноутбуком

Ноутбук даёт возможность некоторое время работать без подзарядки - только от встроенного аккумулятора. При этом многие из тех, кто покупает такое устройство для дома, отмечает пользователь, подключают его к электросети и батарея уже не используется как источник питания.

При такой эксплуатации кажется, что аккумулятор будет "жить вечно". Но это не так. Несмотря на то что срок жизни батареи зависит от количества разрядов и зарядов (обычно 300-500 циклов), существуют и другие факторы, оказывающие на неё влияние. Например, это время использования и температура внешней среды. Даже если батарея никогда не разряжается полностью и не заряжается, она всё равно изнашивается: до 10 процентов теряется только за год работы на ноутбуке. А что касается температуры, то она должна быть не выше 30 градусов, иначе аккумулятор тоже будет портиться.