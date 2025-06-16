Блогер опубликовал рейтинг лучших и худших брендов ноутбуков

Ведущий оценивал каждый из популярных брендов ноутбуков по нескольким параметрам. Это дизайн (0-10 баллов), технологичность (0-10 баллов), надёжность (4-10 баллов), цена/качество (0-10 баллов), сервис (0-10 баллов).

Colorful получил 6 баллов за дизайн, 6 за технологичность, 7 за надёжность, 7 за соотношение цены и качества, 7 за сервис. Суммарно - 33 балла.

Thunderobot и Machenike получили по 6 баллов за дизайн и технологичность, по 7 баллов за надёжность, соотношение качества и цены, сервис.

У Maibenben было 6 баллов за дизайн, надёжность, технологичность и 8 баллов за цену/качество, сервис.

Gigabyte и Aorus дали 6 баллов за технологичность и надёжность, 7 баллов за дизайн, цену/качество и 8 баллов за сервис.

Xiaomi и Redmi получили всего 5 баллов за сервис, 8 баллов за дизайн и 7 баллов за цену/качество, надёжность, технологичность. Суммарно у них было 34 балла.