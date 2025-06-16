Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 16 июня 2025, 12:45
2 мин.

Блогер опубликовал рейтинг лучших и худших брендов ноутбуков

Посмотрите это перед покупкой
Эксперт YouTube-канала "ТехноМакс" рассказал, на какие бренды лучше обращать внимание при покупке ноутбука, а каких нужно избегать.
Блогер опубликовал рейтинг лучших и худших брендов ноутбуков
© ТехноМакс

Ведущий оценивал каждый из популярных брендов ноутбуков по нескольким параметрам. Это дизайн (0-10 баллов), технологичность (0-10 баллов), надёжность (4-10 баллов), цена/качество (0-10 баллов), сервис (0-10 баллов).

Colorful получил 6 баллов за дизайн, 6 за технологичность, 7 за надёжность, 7 за соотношение цены и качества, 7 за сервис. Суммарно - 33 балла.

Thunderobot и Machenike получили по 6 баллов за дизайн и технологичность, по 7 баллов за надёжность, соотношение качества и цены, сервис.

У Maibenben было 6 баллов за дизайн, надёжность, технологичность и 8 баллов за цену/качество, сервис.

Gigabyte и Aorus дали 6 баллов за технологичность и надёжность, 7 баллов за дизайн, цену/качество и 8 баллов за сервис.

Xiaomi и Redmi получили всего 5 баллов за сервис, 8 баллов за дизайн и 7 баллов за цену/качество, надёжность, технологичность. Суммарно у них было 34 балла.

© ТехноМакс

Tecno и Infinix отдали по 7 баллов за всё, кроме технологичности. За технологичность же они получили 6 баллов.

Компания Acer получила по 7 баллов за все параметры. Суммарно это было 35 баллов.

Huawei получила 37 баллов суммарно. За соотношение цены и качества у неё было 6 баллов, за надёжность - 7 баллов, за остальное - 8 баллов.

Honor тоже дали 37 баллов в сумме. Из них за дизайн 7, за цену и качество 6, за остальное - 8.

Ноутбуки Apple получили 10 баллов за технологичность, 9 баллов за дизайн, 6 за цену и качество, 4 за сервис и 9 за надёжность. В сумме это было 38 баллов.

У Lenovo было за технологичность тоже 10 баллов, при этом 8 за дизайн, 6 за сервис, 9 за надёжность и 6 за соотношение качества и цены. Суммарно это 38 баллов.

Asus получила 10 баллов за технологичность, 8 за дизайн, 7 за цену и качество, 8 за надёжность и 6 за сервис. В сумме это 39 баллов.

Ну и с суммой 39 баллов также были ноутбуки MSI. Им дали 10 баллов за сервис, 7 за соотношение цены и качества, надёжность, дизайн и 8 за технологичность.