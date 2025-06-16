Блогер опубликовал рейтинг лучших и худших брендов ноутбуков

Блогер опубликовал рейтинг лучших и худших брендов ноутбуковПосмотрите это перед покупкой
Ведущий оценивал каждый из популярных брендов ноутбуков по нескольким параметрам. Это дизайн (0-10 баллов), технологичность (0-10 баллов), надёжность (4-10 баллов), цена/качество (0-10 баллов), сервис (0-10 баллов).
Colorful получил 6 баллов за дизайн, 6 за технологичность, 7 за надёжность, 7 за соотношение цены и качества, 7 за сервис. Суммарно - 33 балла.
Thunderobot и Machenike получили по 6 баллов за дизайн и технологичность, по 7 баллов за надёжность, соотношение качества и цены, сервис.
У Maibenben было 6 баллов за дизайн, надёжность, технологичность и 8 баллов за цену/качество, сервис.
Gigabyte и Aorus дали 6 баллов за технологичность и надёжность, 7 баллов за дизайн, цену/качество и 8 баллов за сервис.
Xiaomi и Redmi получили всего 5 баллов за сервис, 8 баллов за дизайн и 7 баллов за цену/качество, надёжность, технологичность. Суммарно у них было 34 балла.
Tecno и Infinix отдали по 7 баллов за всё, кроме технологичности. За технологичность же они получили 6 баллов.
Компания Acer получила по 7 баллов за все параметры. Суммарно это было 35 баллов.
Huawei получила 37 баллов суммарно. За соотношение цены и качества у неё было 6 баллов, за надёжность - 7 баллов, за остальное - 8 баллов.
Honor тоже дали 37 баллов в сумме. Из них за дизайн 7, за цену и качество 6, за остальное - 8.
Ноутбуки Apple получили 10 баллов за технологичность, 9 баллов за дизайн, 6 за цену и качество, 4 за сервис и 9 за надёжность. В сумме это было 38 баллов.
У Lenovo было за технологичность тоже 10 баллов, при этом 8 за дизайн, 6 за сервис, 9 за надёжность и 6 за соотношение качества и цены. Суммарно это 38 баллов.
Asus получила 10 баллов за технологичность, 8 за дизайн, 7 за цену и качество, 8 за надёжность и 6 за сервис. В сумме это 39 баллов.
Ну и с суммой 39 баллов также были ноутбуки MSI. Им дали 10 баллов за сервис, 7 за соотношение цены и качества, надёжность, дизайн и 8 за технологичность.