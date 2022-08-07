Быстрый способ проверить состояние батареи на ноутбуке

Быстрый способ проверить состояние батареи на ноутбукеОн займёт всего пару минут
Известно, что в среднем количество заряда-разряда в батарее равняется 500-1000. После этого аккумулятор начинает постепенно терять свою ёмкость. К сожалению, избежать старения аккумулятора невозможно, однако иногда лэптоп может разряжаться из-за использования «тяжёлых» приложений.
Тем не менее есть один быстрый способ проверить, в каком состоянии батарея вашего ноутбука. Для этого первым делом зажмите клавиши WIN и R, далее в командной строке введите cmd и нажмите одновременно Ctrl, Shift, Enter.
Также командную строку можно запустить через меню «Пуск» или через поиск (см. ниже).
После того как у вас появится чёрное окно, введите в нём powercfg energy. Далее нажмите Enter.
Далее система будет в течение некоторого времени проводить анализ ошибок энергосбережения. Отчёт же можно будет посмотреть в файле energy-report.html. Просто скопируйте ссылку, которая ниже выделена красным прямоугольником, и вставьте её в свой браузер.
В этом отчёте, помимо множества другой информации, есть данные о расчётной ёмкости батареи и её последней полной зарядке. Если эти цифры совпадают, то с вашей батарей всё в порядке. Если же нет, значит, он начал изнашиваться.
Для расчёта износа в процентах нужно знать базовую ёмкость батареи (указывается производителем) и значение последней полной зарядки. К примеру, первое число - 5000, второе - 45 510. Следовательно, нужно выполнить следующие действия: (50000 - 45510)/50000 = 0,0898*100 = 8,98. При округлении получится 9 %.
Дополнительные сведения о состоянии аккумулятора также можно получить через ввод powercfg/batteryreport в командной строке.