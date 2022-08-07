Быстрый способ проверить состояние батареи на ноутбуке

Известно, что в среднем количество заряда-разряда в батарее равняется 500-1000. После этого аккумулятор начинает постепенно терять свою ёмкость. К сожалению, избежать старения аккумулятора невозможно, однако иногда лэптоп может разряжаться из-за использования «тяжёлых» приложений.

Тем не менее есть один быстрый способ проверить, в каком состоянии батарея вашего ноутбука. Для этого первым делом зажмите клавиши WIN и R, далее в командной строке введите cmd и нажмите одновременно Ctrl, Shift, Enter.