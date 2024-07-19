Бюджетный планшет OnePlus Pad Go 4G подробно протестировали

В комплекте с планшетом OnePlus Pad Go 4G вы получите краткое руководство, кабель, без зарядки. Есть также слот для одной SIM-карты и поддержка MicroSD до 1 ТБ.

Корпус у планшета сделан из алюминиевого сплава и пластика. Сборка хорошая, и держать в руках его удобно.

Дисплей у OnePlus Pad Go 4G с матрицей LTPS LSD с диагональю 11,35 дюйма. Пиковая яркость - 450 люксов. Максимальная частота обновления экрана - 90 Гц, отклик - 180 Гц.

Процессор установлен старый: Helio G99. Оперативной памяти 8 ГБ, внутренней - 128 или 256 ГБ.

Ёмкость аккумулятора - 8000 мА*ч. Полностью заряжается он за 1 час 30 минут.

Основная камера - на 8 МП с цифровой стабилизацией и съёмкой видео в 1080p 30 к/с. Фронтальная камера имеет те же характеристики. Примеры фото - ниже.