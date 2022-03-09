Чем ноутбуки ASUS ROG отличаются от Strix в играх при одинаковых характеристиках

Авторы канала Power333boom запустили на двух ноутбуках ASUS проект God of War (2018). В ходе обзора выяснилось, какая из моделей обеспечивает лучшую производительность на протяжении всей игры.

Если сначала TUF A15 немного отставал от конкурента, то затем средняя частота кадров у них стала практически одинаковой - около 75-80 к/с.

Нужно сказать, что временами в процессе прохождения игры производительность TUF A15 оказывалась чуть ниже или чуть выше, чем у STRIX G15: 74 к/с против 77 к/с, 99 к/с против 92 к/с. Но в основном разница между конфигурациями была очень незначительной.

Максимальный FPS у модели ASUS ROG STRIX G15 равнялся 100 к/с, у ASUS TUF A15 Gaming - 99 к/с.