Чем ноутбуки ASUS ROG отличаются от Strix в играх при одинаковых характеристиках

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Чем ноутбуки ASUS ROG отличаются от Strix в играх при одинаковых характеристикахСравнили модели на YouTube-канале Power333boom
В выпуске на канале Power333boom на YouTube проверили игровую производительность двух моделей ноутбуков: ASUS TUF A15 Gaming и ASUS ROG STRIX G15.
Авторы канала Power333boom запустили на двух ноутбуках ASUS проект God of War (2018). В ходе обзора выяснилось, какая из моделей обеспечивает лучшую производительность на протяжении всей игры.
Если сначала TUF A15 немного отставал от конкурента, то затем средняя частота кадров у них стала практически одинаковой - около 75-80 к/с.
Нужно сказать, что временами в процессе прохождения игры производительность TUF A15 оказывалась чуть ниже или чуть выше, чем у STRIX G15: 74 к/с против 77 к/с, 99 к/с против 92 к/с. Но в основном разница между конфигурациями была очень незначительной.
Максимальный FPS у модели ASUS ROG STRIX G15 равнялся 100 к/с, у ASUS TUF A15 Gaming - 99 к/с.
Конфигурации ноутбуков ASUS ROG STRIX G15 и ASUS TUF A15 Gaming:
- процессор Ryzen 7 6800H 8 core;
- видеокарта RTX 3050 4GB 95W;
- оперативная память 8GB DDR5 4800MHz single RAM;
- накопитель 512GB PCIE SSD 4GB.
Источник: Power333boom