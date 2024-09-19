Чем отличаются планшеты Xiaomi Redmi Pad Pro и Poco Pad и какой лучше

На самом деле Redmi Pad Pro и Poco Pad — это почти одинаковые планшеты. Единственное их отличие друг от друга — цена. Poco на несколько тысяч стоит дороже. При этом объём внутренней памяти у обоих — 256 ГБ.

Поддержки сим-карт у планшетов нет. Но присутствует Wi-Fi, Bluetooth, разъём для наушников. Также если вы ищете недорогой планшет для игр, то Redmi Pad Pro или Poco Pad станут отличным вариантом.

Звук у обеих моделей плоский. То есть смотреть YouTube и т. п. вам будет некомфортно.

Экран в обоих случаях IPS. Но он довольно яркий. Особенно если вы не собираетесь работать при солнечном свете.

Работают Poco Pad и Redmi Pad Pro на процессоре Snapdragon 7s Gen 2. Результаты его тестирования — ниже.