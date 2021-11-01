Четыре современных ноутбука с гибкими дисплеями

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 23:47
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Четыре современных ноутбука с гибкими дисплеямиКакие-то из них уже можно приобрести
Сейчас стало появляться множество смартфонов с гибкими экранами. Но есть и модели ноутбуков с применением подобной технологии. О них - в материале компании Selectel на «Хабре».
В список ноутбуков с гнущимся дисплеем вошли четыре модели. Часть из них пока лишь на стадии проекта, а часть уже можно найти на прилавках.
- Lenovo Fold X1. Хотя анонсирована эта модель на базе процессора Intel Core i5-L16G7 была в 2020 году, в Россию она попала только сейчас. Правда, стоит этот ноутбук очень дорого - 330 тысяч рублей. Если полностью раскрыть устройство, то перед нами будет планшет с 13-дюймовым OLED-экраном, толщина корпуса - 11,5 мм. При использовании модели как ноутбука часть экрана превращается в клавиатуру, а часть - в собственно дисплей. Но при этом существует и физическая клавиатура, разработанная для данного устройства. Оперативная память здесь составляет 8 ГБ, SSD - 256-1024 ГБ. В целом девайс далеко не самый мощный, но тем, кто любит необычную технику, понравится этот ноутбук.
- Intel Horseshoe Bend. Пока этот ноутбук не продаётся - существует лишь инженерный образец. Диагональ OLED-экрана составляет здесь 17,3 дюйма, пользоваться при работе можно так же либо физической, либо электронной клавиатурой. Базируется этот девайс на архитектуре 10-нм Tiger Lake, но активное охлаждение у устройства отсутствует. Операционная система - Windows 10.
- Concept Ori от Dell. Представили этот образец в прошло году, но он всё ещё не появился в продаже. Как и у Lenovo, у этого ноутбука 13-дюймовый дисплей. В то же время физической клавиатуры, как было в предыдущих двух случаях, для него нет. Операционную систему от Microsoft планировалось создать специализированную, но пока она отсутствует.
- Samsung Galaxy Book. Полное название устройства такое: Samsung Galaxy Book Fold 17. Из характеристик на данный момент известно немного. Размер диагонали составит 17 дюймов, а базироваться устройство будет на архитектуре нового процессора от Samsung и AMD (поколение чипов Exynos). Анонсировать новинку компания планирует в 2022 году, в первом квартале.
Производители подобных ноутбуков называют также три главных плюса устройств со складными экранами. Это многозадачность, динамический тачпад и возможность быстрого перехода из режима ноутбука в режим планшета (а также обратно).
Источник: Хабр