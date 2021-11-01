Четыре современных ноутбука с гибкими дисплеями

Какие-то из них уже можно приобрести

Сейчас стало появляться множество смартфонов с гибкими экранами. Но есть и модели ноутбуков с применением подобной технологии. О них - в материале компании Selectel на «Хабре».