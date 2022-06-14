Что нужно проверять при покупке б/у ноутбука Apple MacBook

Эксперт YouTube-канала «Не шарю!» в выпуске на канале Rozetked рассмотрел б/ушный вариант MacBook Pro 15' 2014 года за 41 тысячу рублей и перечислил характеристики, на которые вы должны обращать внимание при покупке такой модели.

В целом у MacBook 2014 года выпуска есть ряд недочётов. К примеру, замена экрана будет стоить как полноутбука. К тому же на дисплей нанесено антибликовое покрытие, которое нередко облазит.

Ещё один важный момент - это процессор и видеокарта. MacBook 2014 года может самопроизвольно выключаться, причём как под нагрузкой, так и без неё. Эту проблему могут решить в сервисных центрах.

При проверке ноутбука оказалось, что проблемы у него возникают с адаптером питания. Связано это с тем, что адаптер не «родной», а китайский. То есть эту зарядку придётся менять на оригинальную.

Со звуком и с экраном всё оказалось в порядке. Результаты тестирования в бенчмарках вы можете увидеть ниже.