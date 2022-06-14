Что нужно проверять при покупке б/у ноутбука Apple MacBook

Что нужно проверять при покупке б/у ноутбука Apple MacBookРассказал эксперт
Эксперт YouTube-канала «Не шарю!» в выпуске на канале Rozetked рассмотрел б/ушный вариант MacBook Pro 15' 2014 года за 41 тысячу рублей и перечислил характеристики, на которые вы должны обращать внимание при покупке такой модели.
В целом у MacBook 2014 года выпуска есть ряд недочётов. К примеру, замена экрана будет стоить как полноутбука. К тому же на дисплей нанесено антибликовое покрытие, которое нередко облазит.
Ещё один важный момент - это процессор и видеокарта. MacBook 2014 года может самопроизвольно выключаться, причём как под нагрузкой, так и без неё. Эту проблему могут решить в сервисных центрах.
При проверке ноутбука оказалось, что проблемы у него возникают с адаптером питания. Связано это с тем, что адаптер не «родной», а китайский. То есть эту зарядку придётся менять на оригинальную.
Со звуком и с экраном всё оказалось в порядке. Результаты тестирования в бенчмарках вы можете увидеть ниже.
Проверил специалист также работу Bluetooth, Wi-Fi, портов, клавиатуры, состояние SSD и аккумулятора. Однако при подключении наушников к MacBook в настройках звука исчезают динамики, поскольку ноутбук думает, что к нему подключают устройство через mini-Toslink (это оптический выход, предназначенный для передачи звука в хорошем качестве). Связано это с тем, что в разъём для наушников как раз встроен этот mini-Toslink, а переключатель между ними время от времени заедает. Для того чтобы это исправить, придётся нести ноутбук в мастерскую и менять разъём.
Поиграть на версии MacBook Pro 15' можно в CS:GO на средних настройках с разрешением 1680 x 1050, при этом средняя частота кадров будет составлять 40 к/с с просадками до 20 к/с. В разрешении 1200 x 800 с очень низким качеством теней средний FPS будет более 100 к/с.