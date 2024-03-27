Что ждать от планшета Chuwi с AliExpress за 7500 рублей

Chuwi Hi10X Pro обладает всем необходимым для стандартного пользования. Это металлический корпус, стереозвучание, модуль GPS, поддержка SIM-карт. При этом стоит он довольно дёшево.

В комплекте с планшетом вы получите инструкцию, скрепку, кабель USB-C, силиконовый чехол, зарядное устройство на 10 Вт. На экран устройства также сразу же наклеена плёнка.

Диагональ экрана у планшета — 10,1 дюйма, соотношение сторон — 8:5, матрица — IPS, частота обновления — 60 Гц. Разрешение при этом HD. Качество сборки у Chuwi Hi10X Pro хорошее.

Работает планшет на Android 13. Есть полный перевод системы на русский язык. Google-сервисы предустановлены.

Оснащён планшет чипом Unisoc Tiger T606. Его характеристики и результаты тестирования модели в бенчмарках вы можете увидеть ниже на изображениях.