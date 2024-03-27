Что ждать от планшета Chuwi с AliExpress за 7500 рублей

Что ждать от планшета Chuwi с AliExpress за 7500 рублейВот в чём его плюсы и минусы
Chuwi Hi10X Pro обладает всем необходимым для стандартного пользования. Это металлический корпус, стереозвучание, модуль GPS, поддержка SIM-карт. При этом стоит он довольно дёшево.
В комплекте с планшетом вы получите инструкцию, скрепку, кабель USB-C, силиконовый чехол, зарядное устройство на 10 Вт. На экран устройства также сразу же наклеена плёнка.
Диагональ экрана у планшета — 10,1 дюйма, соотношение сторон — 8:5, матрица — IPS, частота обновления — 60 Гц. Разрешение при этом HD. Качество сборки у Chuwi Hi10X Pro хорошее.
Работает планшет на Android 13. Есть полный перевод системы на русский язык. Google-сервисы предустановлены.
Оснащён планшет чипом Unisoc Tiger T606. Его характеристики и результаты тестирования модели в бенчмарках вы можете увидеть ниже на изображениях.
С играми планшет справляется довольно неплохо. В Asphalt 9 вы можете играть на средних настройках графики. Хотя, конечно, более тяжёлые игры он тянет только на минимальных настройках. Нагревается корпус примерно до 37 градусов Цельсия, но дискомфорта это не доставляет. Яркость при нагрузке не снижается.
Основная камера имеет разрешение 8 МП, фронтальная камера — 5 МП. В целом вы при хорошем освещении можете делать неплохие снимки, но многого от них ожидать не стоит. Видео записывать можно только в 1080p 30 к/с.
Ёмкость батареи у Chuwi Hi10X Pro составляет 7000 мА*ч. Спустя 10 часов видео по Wi-Fi планшет потерял 59% заряда, спустя час игры — 20%, а за ночь — 1%. Это вполне хорошая автономность. Заряжаться до 100% планшет от родной зарядки будет за 2 часа.
Вывод
Chuwi Hi10X Pro — вполне достойное бюджетное решение. Вы получите устройство с металлическим корпусом, хорошей автономностью, оптимизацией системы, нормальной производительностью (можно даже запускать на минимальных настройках требовательные игры), поддержкой SIM-карт, GPS-модулем.