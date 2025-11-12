Да, он был настолько медленным: MacBook Pro на M1 и M5 сравнили

Опубликовано 12 ноября 2025, 16:301 мин.
Да, он был настолько медленным: MacBook Pro на M1 и M5 сравнилиВо многих бенчмарках новый процессор оказался быстрее на 50% и больше
В одном из выпусков на YouTube-канале Max Tech продемонстрировали, как улучшилась производительность нового MacBook Pro на М5 по сравнению с моделью на М1.
Прежде всего, новый MacBook Prо на М5 имеет экран с гораздо более высокой яркостью - 600-1000 нит против 400 нит. Ещё одно важное преимущество - поддержка частоты обновления 120 Гц. Также новинка оснащена новой веб-камерой с разрешением 1080р.
С точки зрения динамиков разница тоже просто колоссальная. Новый MacBook Pro звучит гораздо громче и насыщеннее.
Что касается производительности, то М5 тоже обходит М1 практически во всём. Со всеми замерами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.
Вывод
MacBook Pro на М5 однозначно стоит приобрести вместо MacBook Air на М1. Он стал гораздо быстрее по скорости работы SSD, у него сильно увеличилась производительность, особенно в плане графики и трассировки лучей.