Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 12 ноября 2025, 16:30
1 мин.

Да, он был настолько медленным: MacBook Pro на M1 и M5 сравнили

Во многих бенчмарках новый процессор оказался быстрее на 50% и больше
В одном из выпусков на YouTube-канале Max Tech продемонстрировали, как улучшилась производительность нового MacBook Pro на М5 по сравнению с моделью на М1.
© Max Tech

Прежде всего, новый MacBook Prо на М5 имеет экран с гораздо более высокой яркостью - 600-1000 нит против 400 нит. Ещё одно важное преимущество - поддержка частоты обновления 120 Гц. Также новинка оснащена новой веб-камерой с разрешением 1080р.

С точки зрения динамиков разница тоже просто колоссальная. Новый MacBook Pro звучит гораздо громче и насыщеннее.

Что касается производительности, то М5 тоже обходит М1 практически во всём. Со всеми замерами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.

© Max Tech

Вывод

MacBook Pro на М5 однозначно стоит приобрести вместо MacBook Air на М1. Он стал гораздо быстрее по скорости работы SSD, у него сильно увеличилась производительность, особенно в плане графики и трассировки лучей.