Да, он был настолько медленным: MacBook Pro на M1 и M5 сравнили

Прежде всего, новый MacBook Prо на М5 имеет экран с гораздо более высокой яркостью - 600-1000 нит против 400 нит. Ещё одно важное преимущество - поддержка частоты обновления 120 Гц. Также новинка оснащена новой веб-камерой с разрешением 1080р.

С точки зрения динамиков разница тоже просто колоссальная. Новый MacBook Pro звучит гораздо громче и насыщеннее.

Что касается производительности, то М5 тоже обходит М1 практически во всём. Со всеми замерами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.