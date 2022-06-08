DNS попросил доплатить 20 тысяч за ноутбук, сломавшийся на гарантии

DNS попросил доплатить 20 тысяч за ноутбук, сломавшийся на гарантииИ подобные ситуации с различными магазинами возникают нередко
По словам эксперта канала PRO Hi-Tech на YouTube, крупные торговые сети довольно часто обращаются к различным хитростям, чтобы избежать выполнения своих обязательств и соблюдения закона о защите прав потребителей. Один из таких магазинов - DNS.
Дело в том, что торговая сеть представляет собой огромную структуру. Именно поэтому руководство, например, может не знать, что делают менеджеры по продажам. Из-за этого может случиться, что от вас потребуют доплатить деньги за ремонт устройства, хотя вы обратились по гарантии.
Причём работник DNS, по мнению ведущего, будет поступать подобным образом скорее потому, что ему так сказало руководство. А деньги, которые вы заплатите, пойдут на счёт магазина.
И такая ситуация действительно произошла со знакомым ведущего. Он приобрёл в DNS ноутбук, и у этого ноутбука с самого начала был дефект: время от времени исчезал (то есть не обнаруживался) накопитель. Скорее всего, полагает эксперт, проблема была в PCI-E. В результате ноутбук был сдан в DNS, в сервис производителя, и там якобы заменили накопитель. После этого, однако, выяснилось, что SSD остался тем же и никаких тестов, похоже, не проводилось. Затем ноутбук повторно сдали в ремонт в DNS, но это закончилось тем же самым.
Лишь на третий раз в DNS сказали, что готовы поменять ноутбук на другой, потому что такого же в наличии уже нет. В итоге через день оказалось, что поменять магазин готов устройство лишь с доплатой. Но здесь сыграл роль и тот факт, что с момента покупки прошло полгода, а за это время цены выросли. К примеру, модель, которую приобрёл покупатель, стоила раньше 55 тысяч, а спустя шесть месяцев - 75 тысяч рублей. Более того, аналогов по цене среди ноутбуков у магазина просто не осталось: везде нужно было доплачивать минимум тысяч 10.
Что же по этому поводу говорит закон? DNS ссылается на статью 24 закона о защите прав потребителей. В ней говорится, что при замене товара ненадлежащего качества той же марки перерасчёт цены не должен производиться. Поскольку точно такой же модели в магазине уже не было, то, согласно этому закону, разница в ценах должна быть выплачена потребителю. Другими словами, требования магазина вполне законны.
Однако при этом в законе есть важное замечание. Оно гласит: «Цена товара, подлежащего замене, определяется на момент его замены, а если требование потребителя не удовлетворено продавцом, цена заменяемого товара и цена передаваемого взамен товара определяются на момент вынесения судом решения о замене товара». Другими словами, DNS не может оперировать ценой ноутбука, который был приобретён полгода назад. То есть если они оценили модель с той же комплектацией, но другого цвета в 75 тысяч рублей, то и этот ноутбук должен стоить столько же. Не пересчитывают же представители магазина так именно потому, отмечает ведущий, что конкретно приобретённой модели нет в наличии.
Вообще, добавляет эксперт, магазин должен заменить неисправный ноутбук на другой либо бесплатно, либо с минимальной доплатой. Для решения этой проблемы он предлагает обратиться в суд.