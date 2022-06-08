DNS попросил доплатить 20 тысяч за ноутбук, сломавшийся на гарантии

По словам эксперта канала PRO Hi-Tech на YouTube, крупные торговые сети довольно часто обращаются к различным хитростям, чтобы избежать выполнения своих обязательств и соблюдения закона о защите прав потребителей. Один из таких магазинов - DNS.

Дело в том, что торговая сеть представляет собой огромную структуру. Именно поэтому руководство, например, может не знать, что делают менеджеры по продажам. Из-за этого может случиться, что от вас потребуют доплатить деньги за ремонт устройства, хотя вы обратились по гарантии.

Причём работник DNS, по мнению ведущего, будет поступать подобным образом скорее потому, что ему так сказало руководство. А деньги, которые вы заплатите, пойдут на счёт магазина.

И такая ситуация действительно произошла со знакомым ведущего. Он приобрёл в DNS ноутбук, и у этого ноутбука с самого начала был дефект: время от времени исчезал (то есть не обнаруживался) накопитель. Скорее всего, полагает эксперт, проблема была в PCI-E. В результате ноутбук был сдан в DNS, в сервис производителя, и там якобы заменили накопитель. После этого, однако, выяснилось, что SSD остался тем же и никаких тестов, похоже, не проводилось. Затем ноутбук повторно сдали в ремонт в DNS, но это закончилось тем же самым.