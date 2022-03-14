Думаете, планшеты легче ремонтировать, чем смартфоны? Ошибаетесь - Samsung Galaxy Tab S8 тому подтверждение

Специалист по ремонту техники в выпуске на канале PBKreviews разобрал планшет Samsung Galaxy Tab S8 и дал оценку его ремонтопригодности.

В ходе обзора эксперт последовательно отсоединял все компоненты и комментировал их расположение внутри устройства. Сначала он продемонстрировал слот для SIM-карты или MicroSD (но, как оказалось, этот слот на самом деле не работает с SIM-картой, так как в программном обеспечении планшета нет поддержки SIM-карт). Также он показал, где находятся микрофоны, кабель аккумулятора, фронтальная камера и т.п.

Для того чтобы убрать и заменить аккумулятор, придётся использовать изопропиловый спирт, который нужно нанести по краям батареи. Специальных «язычков» для удобного извлечения аккумулятора здесь нет.