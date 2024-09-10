Эксперт дал советы, как увеличить срок службы батареи на ноутбуке

Эксперт дал советы, как увеличить срок службы батареи на ноутбукеВажно правильно заряжать и хранить аккумулятор
Часто в жару мы заряжаем ноутбук до 100%. Однако это может только ухудшить ситуацию с батареей. Дело в том, что когда температура окружающей среды составляет больше +40 градусов по Цельсию, то конечный заряд аккумулятора может быть больше 120%. В результате батарея довольно быстро выходит из строя.
Если вы покупаете ноутбук, то первым делом важно правильно зарядить батарею. Сначала при комнатной температуре зарядите его до 100%, затем разрядите его до 0% и повторите процедуру. Благодаря этому аккумулятор будет работать намного дольше.
Если аккумулятор у вас на ноутбуке съёмный, то периодически нужно его «отстёгивать», заряжать до 80%, а потом класть в дверцу холодильника. Это позволит батарее проработать как минимум 10 лет.
В современных ноутбуках аккумуляторы в основном несъёмные, поэтому для того, чтобы они дольше служили, рекомендуется их заряжать только до 70%. Разряжаться же им нужно давать максимум до 20−30%.